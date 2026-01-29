영케이·우기·배철수 등 30명 음저협 정회원 승격

아이돌 프로듀서 약진

한국음악저작권협회 로고. 음저협 제공 AD 원본보기 아이콘

한국음악저작권협회가 2026년도 정회원 승격 명단 30명을 확정했다고 29일 밝혔다.

음저협 홈페이지에 올라온 승격 명단에는 데이식스의 영케이(강영현), 아이들의 우기(송우기), 싱어송라이터 스텔라장, 방송인 배철수 등이 포함됐다.

영케이는 팀의 대표곡 '예뻤어' 등을 작사·작곡하며 밴드 음악의 대중화를 이끈 성과를 인정받았다. 우기는 전소연에 이어 그룹 내 두 번째로 정회원이 되며 아이돌 프로듀서로서의 입지를 굳혔다.

스텔라장은 본인 곡은 물론 방탄소년단과 투모로우바이투게더 등 앨범에 참여하며 폭넓은 창작 역량을 입증했다. 대중음악계 상징인 배철수도 송골매 시절 창작 이력과 음악적 공헌을 인정받아 정회원 명단에 이름을 올렸다.

이 외에도 뉴진스의 히트곡 작사가 GIGI(김현지)를 비롯해 한원탁, KAKO, JUNNY 등 젊은 창작자들과 ASTROZ(손영진), 빅싼초(김태호), 강화성 등 10년 이상 활동해온 중견 작가들이 대거 합류했다. 장범준, 권정열, 선우정아 등은 규정에 따라 정회원으로 재승격됐다.

국내 음악 창작자의 저작재산권을 관리하는 음저협은 매년 협회 규정에 따라 준회원 중 입회 기간과 저작권료 실적 등을 종합해 정회원 승격자를 선정한다. 올해는 대중음악을 포함해 동요, 종교, 순수 음악 등 전 장르의 회원이 명단에 이름을 올렸다.

음저협 관계자는 "정회원 승격은 창작자로서 지속적인 활동이 만들어낸 결실"이라며 "승격된 창작자들이 국내 음악 산업 발전과 K팝 위상 제고에 기여하길 기대한다"고 전했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>