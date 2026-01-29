대산농촌재단, 제35회 대산농촌상 수상후보자 추천

농업경영·농촌발전·농촌공헌 부문

총상금 1.2억…3월31일까지 접수

교보생명 공익재단인 대산농촌재단은 오는 3월31일까지 제35회 대산농촌상 수상후보자 추천서 접수를 받는다고 29일 밝혔다.

대산농촌상은 교보생명 창립자 대산 신용호 선생의 뜻에 따라 1991년 제정된 상으로, 매년 농업과 농촌의 가치를 높이고 지속 가능한 사회 발전에 이바지한 인물을 선정해 시상한다. 한국 농업의 발전을 이끌어온 가장 권위 있는 상으로 꼽히며, 지금까지 141명의 인사와 단체를 시상했다.

대산농촌상 시상 부문은 농업경영, 농촌발전, 농촌공헌 등 총 3개 부문이다. 올해 가장 큰 변화는 기존 농업공직 부문을 폐지하고 농촌공헌 부문을 신설한 점이다. 이는 농업·농촌의 가치를 높이는 데 기여한 공공 영역에서의 역할과 성과를 더 폭넓게 인정하려는 취지로, 기존 공무원뿐 아니라 공공기관 종사자, 대학교수, 연구원 등 전문가까지 대상을 확대해 정책, 제도, 행정, 교육 등 다양한 영역에서 농업·농촌 발전에 이바지한 인물에 대해 시상한다.

농업경영 부문은 합리적인 농업자원 활용과 지속 가능한 생산방식을 실천해 농업의 가치를 높이는 데 크게 기여한 농업인을 대상으로 한다. 농촌발전 부문은 농촌 주민 삶의 질 향상과 공동체 활성화 등 헌신적인 현장 활동으로 지속 가능한 농촌발전에 크게 기여한 인물을 대상으로 한다.

농업경영 및 농촌발전 부문 수상자에게는 각각 상금 5000만원, 농촌공헌 부문 수상자에게는 상금 2000만원이 수여된다.

제35회 대산농촌상 수상후보자 추천서 접수는 오는 3월31일까지다. 자세한 내용은 대산농촌재단 홈페이지에서 확인하면 된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



