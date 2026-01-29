도레이첨단소재(주), 구미시에 이웃돕기 성금 기탁

임직원 자발적 참여로 마련

취약계층 지원에 사용

2014년부터 희망나눔캠페인 동참

지역 나눔 실천

도레이첨단소재㈜가 지난 28일 구미시 부시장실에서 이웃돕기 성금 1천만 원을 기탁했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 홍성희 구미사업장장과 하현태 노동조합위원장 등이 참석했다.

왼쪽부터 홍성희 구미사업장장, 정성현 부시장, 하현태 노조위원장 이웃돕기 성금 1천만 원 기탁 기념사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 성금은 도레이첨단소재 구미사업장 임직원들이 어려운 이웃을 돕기 위해 자발적으로 모은 것으로, 경북사회복지공동모금회를 통해 구미지역 취약계층 지원 사업에 사용될 예정이다.

정성현 부시장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천해 준 도레이첨단소재에 감사드린다"며 "구미를 대표하는 기업으로서 앞으로도 지역과 함께하는 다양한 나눔 활동을 이어가 주길 바란다"고 했다.

도레이첨단소재㈜는 2014년부터 매년 희망나눔캠페인에 참여해 이웃돕기 성금 1천만 원을 꾸준히 기탁하고 있다. 지난해 8월에는 임직원과 자녀들이 함께 점자 학습 교구인 '점자연습장'을 제작해 사회복지기관 체인지메이커에 전달하는 등 참여형 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>