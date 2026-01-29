본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

도레이첨단소재(주), 구미시에 이웃돕기 성금 기탁

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.29 13:08

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임직원 자발적 참여로 마련
취약계층 지원에 사용
2014년부터 희망나눔캠페인 동참
지역 나눔 실천

도레이첨단소재㈜가 지난 28일 구미시 부시장실에서 이웃돕기 성금 1천만 원을 기탁했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 홍성희 구미사업장장과 하현태 노동조합위원장 등이 참석했다.

왼쪽부터 홍성희 구미사업장장, 정성현 부시장, 하현태 노조위원장 이웃돕기 성금 1천만 원 기탁 기념사진/김이환 기자

왼쪽부터 홍성희 구미사업장장, 정성현 부시장, 하현태 노조위원장 이웃돕기 성금 1천만 원 기탁 기념사진/김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

이번 성금은 도레이첨단소재 구미사업장 임직원들이 어려운 이웃을 돕기 위해 자발적으로 모은 것으로, 경북사회복지공동모금회를 통해 구미지역 취약계층 지원 사업에 사용될 예정이다.


정성현 부시장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천해 준 도레이첨단소재에 감사드린다"며 "구미를 대표하는 기업으로서 앞으로도 지역과 함께하는 다양한 나눔 활동을 이어가 주길 바란다"고 했다.

도레이첨단소재㈜는 2014년부터 매년 희망나눔캠페인에 참여해 이웃돕기 성금 1천만 원을 꾸준히 기탁하고 있다. 지난해 8월에는 임직원과 자녀들이 함께 점자 학습 교구인 '점자연습장'을 제작해 사회복지기관 체인지메이커에 전달하는 등 참여형 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기