본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

김경일 파주시장, 국방부에 “미군 반환공여지 규제 완화” 강력 건의

이종구기자

입력2026.01.29 09:53

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시, 민통선 북상·캠프 게리오웬 공원화 추진
토지 매입비 95% 정부 지원 요청

김경일 파주시장이 지난 28일 국방부에서 안규백 국방부 장관 주재로 열린 '경기북부 반환공여지 개발 정부 지원방안 지방정부 의견 청취 간담회'에 참석해 반환공여구역 개발을 위한 정부의 적극적인 지원을 요청했다고 29일 밝혔다.

김경일 파주시장(오른쪽)이 지난 28일 국방부에서 안규백 국방부 장관을 만나 악수를 하고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장(오른쪽)이 지난 28일 국방부에서 안규백 국방부 장관을 만나 악수를 하고 있다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 간담회에는 안규백 국방부장관과 김경일 파주시장을 비롯해 김동연 경기도지사, 김동근 의정부시장, 박형덕 동두천시장 등이 참석했다.


김경일 시장은 이 자리에서 "파주시의 미군 반환공여지는 지난 70년간 국가 안보를 위해 활용되며 접경 지역에 기나긴 희생을 요구해 온 땅으로 수십 년간 지역 개발을 가로막아온 땅을 이제는 지역 주민에게 돌려줘야 마땅하다"며 "미군 반환공여지의 신속한 활용이 가능하도록 실질적인 지원에 나서달라"고 요청했다.

또한 김 시장은 민간사업자가 지정된 캠프 에드워즈·스탠턴·자이언트 반환공여지의 경우 군사시설 보호구역 협의로 인허가 절차가 지연되고 있다는 점을 들어 불필요한 규제 완화와 군 협의가 신속하게 이루어져야 한다는 점을 강조했다.


특히 캠프 게리오웬 반환공여지의 경우 "정책 여론조사 결과 파주시민의 62%가 공원·녹지 조성을 희망하고 있다"며 토지 매입비 최대 95% 정부 지원이 현실성 있게 추진될 수 있도록 검토해 달라고 건의하고, 이와 함께 민간인 통제선의 과감한 북상(최대 5㎞)필요성을 제기하며 제도 개선을 요청했다.


이에 안규백 국방부 장관은 "파주시의 건의 사항에 대해 관계 부처와 협의해 실질적인 해결 방안을 모색하겠다"라고 밝혔다.

김경일 파주시장은 면담 후 "미군 반환공여지는 접경 지역의 미래를 좌우하는 핵심 자산"이라며 "정부의 전향적인 결정이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 협의해 나가겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기