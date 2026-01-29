[컨콜]SK하이닉스 "D램·낸드 재고 점점 줄어…수급 불균형 확대"

SK하이닉스는 29일 열린 지난해 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "지난해 4분기 D램 재고 수준이 전 분기 대비 감소한 가운데 올해 하반기로 갈수록 점점 더 줄어들 것"이라며 "이에 대부분의 고객이 메모리 물량 확보에 어려움을 겪고 공급 확대를 지속해서 요구하고 있다"고 밝혔다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 수요가 폭발적으로 증가하고 있지만, 업계 공급 능력이 이를 따라가지 못해 극심한 수급 불균형이 발생하고 있다는 설명이다.

회사 관계자는 이어 "지난해 말 낸드 재고 지수 역시 D램과 동일한 수준까지 왔다. 특히 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 중심으로 재고 감소가 지속될 것"이라며 "메모리를 데이터센터 인프라 확보의 병목으로 인식한 고객들을 중심으로 구매 확대 움직임이 이어질 것"으로 전망했다.





