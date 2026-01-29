SNT그룹 계열사 전반 실적 상승… 작년 주요 상장사 잠정실적 발표

SNT홀딩스 연결 기준, 매출액 2조2357억원·영업이익 3007억원



SNT에너지·SNT다이내믹스·SNT모티브 모두 전년보다 매출 성장

SNT그룹이 지난해 주요 계열사 전반에서 실적 성장을 기록했다.

SNT그룹은 29일 공시를 통해 2025년도 잠정 실적을 발표했다. 지주사인 SNT홀딩스는 연결 기준 매출 2조2357억원, 영업이익 3007억원을 기록했다. 매출은 전년보다 22.8%, 영업이익은 30.1% 늘었다. 자산은 3조2623억원, 자본은 2조3932억원으로 각각 15.2%, 12.2% 증가했다.

SNT에너지는 매출 6061억원, 영업이익 1113억원을 올렸다. 매출은 전년 대비 106.0%, 영업이익은 400.5% 증가했다. 영업이익률은 18.4%다. 글로벌 에너지 시장 호황 속에서 수익성이 높은 프로젝트를 전략적으로 수주한 효과로 풀이된다. 회사는 에어쿨러 세계시장 점유율 1위 유지와 함께 LNG 발전소 HRSG, 원자력발전소 복수기 수주 확대를 통해 성장을 이어간다는 계획이다.

SNT다이내믹스는 매출 7120억원, 영업이익 855억원을 기록했다. 매출은 전년보다 15.9% 증가했다. 영업이익은 2024년 일회성 충당부채 환입액 425억원을 제외한 기준으로 보면 680억원에서 25.6% 늘었다. 주요 매출처인 방산 분야의 시장 확대가 이어질 것으로 예상되는 가운데, 올해부터 K2전차 국산 변속기 매출이 시작돼 내년 이후 실적 반영이 본격화될 전망이다.

SNT모티브는 매출 1조64억원, 영업이익 1026억원을 달성했다. 전년 대비 매출은 3.9%, 영업이익은 4.5% 증가했다. 자동차 부품 산업 성장 둔화 속에서도 모터 부문 등 특화 사업에 집중해 안정적인 실적을 유지했다는 설명이다.

SNT그룹은 2025년 정기 주주총회 승인을 전제로 결산배당 계획도 함께 알렸다. SNT홀딩스는 주당 750원, SNT모티브와 SNT다이내믹스는 각각 400원, SNT에너지는 300원을 배당할 예정이다.

2025년도 중간배당을 포함한 연간 배당총액은 SNT홀딩스 3000원, SNT모티브 1700원, SNT다이내믹스 1800원, SNT에너지 1150원이다. 배당수익률은 각각 5.54%, 4.93%, 3.86%, 3.14%로 집계됐다.





