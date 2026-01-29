부산교육청, 평준화 일반고 배정 결과 30일 발표

1만6554명 배정…예비소집은 당일 오후, 등록은 내달 2~3일

부산지역 2026학년도 평준화적용 일반고 배정 결과가 30일 공개된다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 30일 오전 10시 시교육청 홈페이지를 통해 '2026학년도 평준화적용 일반고 배정' 결과를 발표한다고 전했다. 올해 배정 대상은 평준화적용 일반고 89개교로, 정원 내 1만6497명과 정원 외 57명을 포함해 총 1만6554명이다.

배정 결과를 받은 학생들은 같은 날 오후 2시 배정된 고등학교에서 진행되는 예비 소집에 참석해야 한다. 입학 등록은 다음 달 2일과 3일 이틀간 진행되며, 학생들은 해당 기간 내에 배정받은 학교에 등록을 완료해야 한다. 다만 등록 방법은 학교별로 다를 수 있어, 사전에 각 학교 홈페이지 등을 통해 확인이 필요하다.

이번 일반고 배정은 '지망에 의한 선(先) 복수 지원, 후(後) 추첨 배정' 방식과 주소지 정보를 반영한 통학권 기준 배정 방식을 적용했다. 1단계에서는 광역 학군 배정으로 학교별 정원의 40%를 제1지망 지원자 가운데 추첨해 배정하고, 2단계에서는 지역 학군 배정으로 학교별 정원의 20%를 제2지망 지원자 중에서 배정한다.

이어 3·4단계에서는 1·2단계 배정 이후 미충원 인원이 발생할 경우 지망 학생을 대상으로 추가 추첨 배정을 실시한다. 마지막 5단계에서는 앞선 단계에서 배정받지 못한 학생들을 대상으로 통학권 내 거주지 정보를 반영해 통합학군 전산 배정을 진행한다.

김혜선 부산시교육청 중등교육과장은 "지역별 거주 학생 수와 학교별 지원율 차이로 배정 과정에 어려움이 있었다"며 "학급당 정원과 학급 수 조정 등을 통해 최대한 많은 학생이 희망하는 학교에 배정될 수 있도록 노력했다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



