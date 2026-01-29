본문 바로가기
양주시, ‘통합지원협의체’ 공식 출범…촘촘한 지역 돌봄망 구축 본격화

이종구기자

입력2026.01.29 09:44

경기 양주시가 지난 28일 '2026년 제1기 양주시 통합지원협의체 위촉식 및 정기회의'를 개최하고 지역 중심의 통합돌봄 체계 구축을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

강수현 양주시장이 지난 28일 '2026년 제1기 양주시 통합지원협의체 위촉식 및 정기회의'를 개최하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 지난 28일 '2026년 제1기 양주시 통합지원협의체 위촉식 및 정기회의'를 개최하고 있다. 양주시 제공

이날 행사에서는 보건·의료·복지·주거 분야의 민간 전문가와 시의원, 관계 공무원 등 총 19명이 제1기 통합지원협의체 위원으로 위촉됐다.


통합지원협의체는 의료·요양·돌봄 등 그동안 개별적으로 제공돼 온 돌봄 서비스를 통합적으로 연계하고 효율적인 지원 체계를 마련하기 위한 민관 협력 기구다. 향후 양주시 통합돌봄 정책 추진을 위한 주요 자문 및 협력 역할을 수행하게 된다.

이번 정기회의에서는 2026년 통합돌봄사업 실행계획에 대한 심의가 이뤄졌으며 고령화 심화와 돌봄 수요 증가에 대응하기 위한 지역 맞춤형 통합지원 방안에 대해 폭넓은 논의가 진행됐다.


위원들은 각 기관이 보유한 인적·물적 자원을 연계해 돌봄 사각지대를 해소하고 대상자 중심의 통합지원회의 운영을 통해 실질적인 돌봄 체계를 구축해 나가기로 뜻을 모았다.

강수현 양주시장이 지난 28일 '2026년 제1기 양주시 통합지원협의체 위촉식 및 정기회의'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 지난 28일 '2026년 제1기 양주시 통합지원협의체 위촉식 및 정기회의'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

원본보기 아이콘

강수현 양주시장은 "통합지원협의체 출범은 양주시 통합돌봄 정책의 중요한 출발점"이라며 "시민 누구나 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 민관이 함께하는 통합돌봄 체계를 차근차근 완성해 나가겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
