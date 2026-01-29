30주년 잡코리아, '웍스피어'로 사명 바꾸고 'AI 커리어 에이전트' 공개

알바몬·잡플래닛·나인하이어 아우르는 HR그룹 '웍스피어' 출범

상반기 AI 커리어 에이전트·기업용 '하이어링 센터' 순차 공개

잡코리아가 창립 30주년을 맞아 새로운 사명 '웍스피어'를 공개하고 향후 30년을 이끌 핵심 전략으로 '인공지능(AI) 커리어 에이전트 중심의 플랫폼 전환'을 공식화했다.

잡코리아는 29일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 30주년 기념 콘퍼런스를 개최하고 신규 사명과 CI(Corporate Identity)를 공개했다. 인공지능 전환(AX) 시대 일의 연결 방식을 근본적으로 재정의하는 중장기 비전도 선포했다.

윤현준 잡코리아 대표가 29일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 30주년 기념 콘퍼런스에서 신규 사명과 인공지능 전환(AX) 시대 일의 연결 방식을 근본적으로 재정의하는 중장기 비전을 설명하고 있다. 잡코리아

신규 사명 웍스피어는 '일(Work)', '경험(Experience)', '영역·세계(Sphere)'를 결합한 것이다. '일하는 모두를 위한 하나의 세계를 만들겠다'는 잡코리아의 방향성을 담았다는 설명이다. 일을 둘러싼 모든 경험을 AI와 데이터로 재설계하고 새로운 일의 문화와 생태계를 만들어가겠다는 것이다.

잡코리아는 이러한 전환을 설명하는 핵심 개념으로 '컨텍스트 링크(Context Link)'를 제시했다. 개인의 이력과 역량, 관심사와 행동 데이터 등 다양한 맥락을 종합적으로 이해해 사람과 일, 정보와 기회를 보다 정교하게 연결하는 방식을 의미한다. 구직자가 공고를 직접 검색하지 않아도 각 개인에게 의미 있는 기회가 선제적으로 제안되는 '제안받는 채용' 경험을 구현한다는 구상이다.

웍스피어는 잡코리아(정규직), 알바몬(비정규직), 잡플래닛(기업 정보·평판), 나인하이어(ATS), 클릭(외국인 채용) 등 기존 서비스를 하나의 그룹 체계로 재편해 채용을 넘어 커리어 전반과 조직 성장을 지원하는 인력관리(HR) 테크 생태계로 확장한다는 구상이다.

윤현준 잡코리아 대표는 "잡코리아는 지난 30년간 축적한 방대한 채용 데이터와 자체적으로 고도화해 온 AI 기술을 기반으로 대한민국 채용 시장의 구조적 변화를 이끌어 왔다"며 "AI가 일상이 된 지금, '많이 보여주는 채용'만으로는 충분하지 않다는 질문 앞에 서 있다"고 말했다.

이날 잡코리아는 올 상반기 중 순차 출시할 AI 기반 차세대 커리어 에이전트 2종을 공개했다. '탤런트 에이전트'는 인사 담당자를 위한 추론 기반 대화형 인재 탐색 서비스다. 조직이 처한 상황과 필요한 인재상을 자연어로 입력하면 AI가 과거 채용 데이터와 내부·외부 인재 정보를 종합 분석해 최적의 후보를 제안한다. '커리어 에이전트'는 구직자를 위한 초개인화 커리어 추천 서비스로, 공고 조회·지원 이력·활동 패턴 등 행동 데이터를 분석해 개인에게 맞는 기회를 선제적으로 제안한다. 잡코리아와 알바몬은 AI 커리어 에이전트 도입에 맞춰 서비스 전반의 사용자 경험(UX) 개편도 순차적으로 진행하고 있다.

김요섭 잡코리아 CTO는 "잡코리아의 AI 에이전트는 사용자의 커리어 맥락을 이해하고 다음 행동을 제안하는 구조로 설계됐다"며 "AI가 판단을 보조하고, 사람은 더 중요한 결정에 집중할 수 있도록 만드는 것이 핵심"이라고 설명했다.

잡코리아는 상반기 중 기업용 통합 비즈센터 '하이어링 센터'도 공개할 계획이다. 정규직과 비정규직 채용을 별도 플랫폼에서 관리해야 했던 불편함을 해소하고 하나의 창구에서 공고 등록부터 지원자 관리, 채용 성과 분석까지 가능한 올인원 채용 환경을 제공한다. 또한 잡플래닛의 기업 리뷰·조직문화 데이터를 연계해 채용 이후까지 고려하는 '풀필먼트 HR 경험'을 구현한다는 방침이다.

윤 대표는 "이제 채용은 기다리는 과정이 아니라 제안받는 경험으로 바뀌고 있다"며 "웍스피어는 방대한 데이터와 AI 기술을 기반으로 기업과 개인 모두가 더 나은 선택을 할 수 있는 선순환 구조를 만들어, 채용을 넘어 커리어 전반의 가치를 키우는 플랫폼으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



