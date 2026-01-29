삼성 '분기 영업익 20조' 시대 열었다…K-반도체 쌍끌이 4분기 40조 육박

AI 메모리 반도체 열풍에 힘입어 대한민국 반도체의 양대 산맥인 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 '역대급' 성적표를 써 내려갔다. 양사 분기 영업이익의 합계는 40조원에 육박하며 대한민국 경제의 대들보 역할을 톡톡히 해냈다는 평가가 나온다.

삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업이익이 20조737억원으로 전년 동기보다 209.2% 늘었다고 29일 공시했다. 삼성전자는 국내 기업 역사상 처음으로 '분기 영업익 20조 시대'를 열었다. 매출 역시 93조8374억원으로 분기 기준 최대치를 경신했다. 전년 동기와 비교하면 매출은 23.82%, 영업이익은 무려 209.17% 급증했다. 연간 매출은 333조6059억원으로 역대 최대 기록을 갈아치웠다.

실적 견인의 일등 공신은 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이었다. DS 부문은 4분기에만 매출 44조원, 영업이익 16조4000억원을 거두며 전사 이익의 80% 이상을 책임졌다. 범용 D램의 가격 상승과 고대역폭메모리(HBM)의 경쟁력 회복이 어닝서프라이즈의 배경으로 분석된다.

SK하이닉스 역시 AI 반도체 수요 급증에 힘입어 연간과 분기 모두 사상 최고 실적을 갈아치우며 매서운 기세를 보였다. SK하이닉스는 지난해 4분기 매출 32조8267억원, 영업이익 19조1696억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대치를 달성했다. 연간으로도 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록해 2024년에 이어 또다시 사상 최고 기록을 경신했다. 특히 4분기 영업이익률은 58%라는 경이적인 수치를 기록하며 2018년 반도체 슈퍼사이클 당시 기록을 넘어섰다.

이 같은 성과는 AI 중심으로 재편되는 수요 구조에 맞춰 기술 경쟁력을 강화하고 고부가 제품 비중을 확대한 전략적 대응의 결과로 풀이된다. 실제 D램 부문에서는 HBM 매출이 전년보다 두 배 이상 성장하며 실적에 크게 기여했다.

전문가들은 이번 실적이 단순한 경기 회복을 넘어, AI 중심으로 재편된 메모리 시장의 구조적 변화를 보여준다고 평가한다. 삼성전자가 HBM 판매 확대와 범용 제품의 수익성 확보로 시장 지배력을 공고히 하는 가운데, SK하이닉스는 HBM4 양산 체제를 선제적으로 구축하며 기술 리더십을 강화하고 있다. 업계에서는 메모리 가격 상승세가 지속될 경우 올해 삼성전자와 하이닉스의 연간 영업이익을 합쳐 200조원을 돌파할 수 있다는 관측까지도 나온다.

안기현 한국반도체산업협회 전무는 "작년 하반기부터 시작된 메모리 반도체 가격 상승 기조가 올해도 계속될 것"이라며 "HBM 등 고부가 제품 비중이 커지면서 양사의 수익성 위주 경영이 결실을 보고 있다"고 분석했다.





