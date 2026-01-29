권리로 다시 선 보령 장애인부모회



사라졌던 이름 2년 만에 복원…"부모도, 아이도 혼자가 아니다"



보호와 동정의 언어를 넘어, 권리와 연대를 전면에 내건 부모들의 조직이 보령에서 공식 활동을 재개했다.

사단법인 충남장애인부모회 보령지회가 약 2년의 공백을 딛고 재출범하며 장애인 가족의 삶을 지역사회 중심으로 끌어올리겠다고 했다.

충남장애인부모회 보령지회는 지난 28일 보령시 다누리커뮤니티센터에서 창립총회를 열고 본격 활동에 들어갔다.

이날 총회에는 정회원 30여 명과 후원회원 30여 명이 참석했으며, 사실상 재창립 성격의 총회를 통해 임원진을 구성하고 결의문을 채택했다.

보령지회는 결의문에서 ▲장애인을 보호의 대상이 아닌 권리의 주체로 존중할 것 ▲장애인 자녀의 교육·돌봄·자립·평생설계가 지역사회 안에서 실현되도록 행동할 것 ▲장애인 정책과 제도 개선을 위해 행정기관 및 지역사회와 지속적으로 소통할 것 ▲부모 간 상호 지지와 협력을 통해 건강한 공동체를 만들어 갈 것 ▲차별 없는 포용적 지역사회를 위해 책임을 다할 것을 천명했다.

이날 총회에서는 '장애인 부모의 경험을 바탕으로 장애인과 가족의 권익을 옹호하고, 차별 없는 지역사회를 만들어 간다'는 창립 취지에 참석자들의 뜻을 모았다.

지회장에는 이선숙 보령시장애인부모연대 대표가 선출됐다. 이 지회장은 보령지회 명칭이 사라진 이후에도 별도의 부모연대 조직을 꾸려 지역 내 장애인 가족 활동과 권익 옹호 운동을 이어왔다.

임원진으로는 장수동 부회장, 이지은 총무, 안동준·최미자 감사와 이사 6명이 선임됐다.

이선숙 지회장은 "장애인 부모의 삶은 늘 마음부터 단단해야 하는 삶이었다. 아이가 다치지 않을지, 차별받지 않을지, 내가 없을 때 이 아이는 어떻게 살아갈지를 묻지 않을 수 없었다"고 말했다.

이어 "그 긴 시간 동안 부모의 마음은 너무 자주 혼자 견뎌야 할 몫으로 남아 있었다"며 "오늘 보령지회의 창립은 그 외로운 마음들이 더 이상 혼자가 아니라는 선언"이라고 강조했다.

특히 "우리는 아이를 위해 싸우지만, 동시에 부모로서 존엄하게 살 권리를 지키기 위해 이 자리에 섰다"며 "부모가 무너지지 않아야 아이도 설 수 있다"고 강조했다.

그러면서 "말하지 못했던 이야기를 대신 전하고, 요구하지 못했던 권리를 함께 요구하는 부모 공동체가 되겠다"고 덧붙였다.

한편 충남장애인부모회 보령지회는 이번 창립총회를 시작으로 오는 2월부터 본격적인 지역 활동에 돌입할 예정이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



