강태영 농협은행장, 해외점포장과 신년회의…"글로벌 경쟁력 강화"

수익성·AX기반 경영·원칙 업무수행 공유

강태영 NH농협은행장은 최근 해외점포장들과 2026년 신년 화상회의를 통해 글로벌 수익성 강화, 인공지능 전환(AX)기반 경영관리, 원리원칙에 따른 업무수행 등 3대 전략을 공유했다고 29일 밝혔다.

농협은행은 미국·영국·호주·중국·베트남·인도·캄보디아·미얀마 등 8개국에 11개 해외 점포를 운영 중이다.

농협은행의 글로벌사업은 2026년을 '손익중심 경영 정착의 원년'으로 삼았다.

기존의 채널 확장·자산 성장 위주의 외형 확대에서 벗어나 위험조정 수익성과 자본 효율성을 중시하는 포트폴리오 관리로 전환하고, 해외점포별 특화 비즈니스 모델을 강화해 안정적·지속가능한 수익구조를 구축할 계획이다.

또한 AX 기반 해외점포 손익·리스크·고객 데이터를 통합 분석하는 경영관리 체계를 고도화할 방침이다. 농협은행은 이를 통해 의사소통 속도·정밀도를 높이고 점포별 성과·과제를 실시간 점검할 계획이다.

특히 금융사고를 원천 차단하는 무사고 글로벌 네트워크를 구현하겠다는 구상이다. 원리원칙을 통한 장기적 건전성·신뢰 문화를 확산하고, 현지 규제와 글로벌 스탠다드를 충족하는 컴플라이언스 체계를 완성하겠다는 취지다.

강태영 은행장은 "본점과 해외점포가 원팀으로 원리원칙에 따라 업무를 수행하며, 글로벌 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



