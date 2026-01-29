본문 바로가기
정명섭 대구도시공사 사장 "겨울철 작은 부주의가 큰 사고로 이어져"…건설현장 안전 점검

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.29 09:34

대구도시개발공사는 지난 27일, 지속되는 한파 및 건조특보에 따른 안전사고 예방을 위해 건설현장 3개소를 대상으로 CEO주관 특별안전점검을 실시했다.


이번 점검은 최근 한파·건조특보가 장기간 지속됨에 따라 근로자 한랭질환, 화재 등 동절기 안전사고 위험이 증가함에 따라, 현장 중심의 선제적 안전관리 강화를 목적으로 추진됐다.

대구도시개발공사가 겨울철 건설현장에 대해 특별안전점검을 펼치고 있다.

정명섭 사장은 현장을 직접 방문해 △관로 공사 구간 및 동다짐·발파 작업 현장 안전관리 실태 △근로자 한랭질환 예방을 위한 방한조치 이행 여부 △건조특보에 따른 화기 사용 및 화재 예방조치 △건설기계 전도·협착 사고 예방 안전수칙 준수 여부 △개구부 추락방지 시설 설치 상태 등 주요 공정과 위험작업을 중심으로 안전관리 실태를 점검하고, 철저한 현장 안전관리를 당부했다.

정명섭 사장은 "기상특보가 이어지는 동절기에는 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있다"며 "앞으로도 CEO 주관 현장 점검을 지속해 중대재해 없는 안전한 건설현장 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
