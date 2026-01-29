스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

서울 6개 매장 한정 ‘두바이 쫀득롤’ 출시

다음달 두바이 초콜릿 음료 2종도 예고

프랜차이즈 전반으로 확산하는 열풍

최근 전국에서 오픈런과 품귀 현상을 일으키고 있는 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)' 열풍이 식을 기미를 보이지 않는 가운데 스타벅스코리아가 관련 신제품을 선보이며 열풍에 합류한다. 스타벅스까지 가세하면서 두쫀쿠 열풍이 일시적 유행을 넘어 업계 전반으로 확산하는 국면에 접어들었다는 평가가 나온다.

스타벅스 ‘두바이 쫀득롤’. 스타벅스코리아 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

두쫀쿠는 바삭한 식감의 중동식 면 '카다이프'와 피스타치오 페이스트를 속 재료로 넣고, 코코아 가루를 섞은 마시멜로로 감싼 디저트다. 바삭하고 쫀득한 식감으로 최근 선풍적인 인기를 끌고 있다.

스타벅스, '두바이 쫀득롤' 한정 출시

28일 업계에 따르면 스타벅스코리아는 오는 30일부터 서울 지역 6개 매장에서 '두바이 쫀득롤'을 한정 출시한다. 카다이프와 피스타치오 페이스트를 마시멜로로 말아낸 형태로, 두쫀쿠를 스타벅스 식으로 재해석한 제품이다.

제품은 1인당 2개씩, 매장 파트너에게 직접 주문 방식으로만 살 수 있다. 사이렌오더나 DT존, 딜리버스 등 외부 채널을 통해서는 구매할 수 없다. 한 개 가격은 7200원이다.

스타벅스는 여기서 그치지 않고 다음 달 '아이스 두바이 초콜릿 말차'와 '아이스 두바이 초콜릿 모카' 등 두바이 초콜릿 콘셉트의 음료 2종도 국내 출시할 예정이다. 해당 제품은 이미 북미 시장에서 먼저 선보인 바 있다.

업계, 잇따라 두쫀쿠 열풍 가세

이디야커피 두쫀쿠 세트. 이디야커피 인스타그램 원본보기 아이콘

다른 프랜차이즈들도 두쫀쿠 열풍에 잇따라 가세하고 있다. 이디야커피는 두쫀쿠와 음료를 묶은 '두쫀쿠 세트'를 배달 앱 쿠팡이츠에서 단독 판매하고, 공차는 '두바이 쫀득 초콜릿 크러쉬'와 '두바이 스틱 케이크'를 출시했다. 요거트 아이스크림 프랜차이즈 요아정도 두쫀쿠 제품을 선보였다.

두쫀쿠 인기에 힘입어 두바이 스타일을 접목한 제품들의 출시도 이어지고 있다. 배스킨라빈스는 '두바이스타일 초코 쿠키' '두바이스타일 초코 라테' '두바이스타일 초코 모찌' 등을 판매하고 있으며 파리바게뜨는 두쫀쿠를 타르트 형태로 구현한 '두쫀 타르트'를 내놨다.

'두쫀쿠 인플레' 현실화… 재료값 급등에 자영업자 부담 가중

한편 두쫀쿠 인기가 좀처럼 사그라지지 않으면서 피스타치오와 코코아, 마시멜로 등 디저트 핵심 원재료 가격이 줄줄이 오르며 업계 전반의 원가 압박이 커지고 있다. 지난해 1월 기준 톤(t)당 약 1500만 원 수준이던 피스타치오 수입 단가는 올해 1월 기준 2800만 원으로 약 84% 뛰었다. 쿠키 반죽과 토핑에 사용되는 코코아 가격도 빠르게 오르고 있다. 농식품수출정보(KATI)에 따르면 설탕 등 감미료를 첨가하지 않은 코코아 파우더 수입 단가는 지난해 1월 ㎏당 6.71달러에서 같은 해 12월 10.42달러로 약 55% 급등했다.

이러한 원가 상승은 자영업자들의 부담으로 직결되고 있다. 베이커리 카페를 운영 중인 한 자영업자는 최근 온라인 커뮤니티를 통해 "지난해 말까지만 해도 3만원대 후반이던 발로나 코코아 가격이 최근에는 6만원까지 올랐다"며 "일부 제품은 품절로 아예 구입이 어려운 상황"이라고 토로했다. 또 다른 자영업자는 "1㎏ 기준 2만원 수준이던 마시멜로 가격이 최근 5만원대까지 치솟았다"고 전했다





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>