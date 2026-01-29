제주삼다수, 9년 연속 '국제식음료품평회' 최고등급 획득

ITI 국제식음료품평회 블라인드 심사

단일 수원지·엄격한 품질 관리 시스템



제주삼다수는 '2026 국제식음료품평회'에서 9년 연속 최고 등급인 '3스타'를 획득하며 국제 우수 미각상(Superior Taste Award)을 받았다고 29일 밝혔다.

제주삼다수는 2018년 국내 먹는샘물 업계 최초로 국제식음료품평원(ITI) 3스타를 수상한 이후, 2020년 '크리스탈 테이스트 어워드', 2024년 '다이아몬드 테이스트 어워드'를 잇따라 받으며 세계적인 미각 평가 무대에서 물맛 경쟁력을 입증해 왔다. 이번 수상으로 국제 미각 전문가들로부터 9년 연속 최고 등급 평가를 받은 국내 유일의 생수 브랜드가 됐다.

ITI는 2005년 벨기에 브뤼셀에 설립된 글로벌 식음료 미각 평가 기관으로, 유럽 20여 개국에서 선발된 약 200명의 미각 전문가들이 블라인드 심사를 통해 제품을 평가한다. 심사는 첫인상, 비주얼, 향, 맛, 끝맛 등 5개 항목으로 진행된다. 이 중 90점 이상을 받은 제품에만 3스타가 부여된다.

제주삼다수의 물맛은 청정한 수원지와 체계적인 품질 관리 시스템에서 나온다. 한라산 국립공원 내 해발 1450m 이상의 고지에서 스며든 빗물이 약 31년간 화산송이층을 거치며 자연 정화되고, 칼슘·칼륨·바나듐·실리카 등 미네랄이 균형 있게 함유돼 부드럽고 깔끔한 맛을 형성한다.

이번 수상은 브랜드 인지도나 마케팅 요소를 배제하고 오직 '맛'만으로 평가하는 블라인드 심사를 통해 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 제주삼다수는 세계적으로 검증된 맛과 품질을 기반으로 프리미엄 생수 브랜드로서의 입지를 강화해 나갈 계획이다.

백경훈 제주개발공사 사장은 "제주삼다수의 '물맛'이 세계 무대에서 9년 연속 최고 등급을 받은 것은 우수한 원수의 가치와 이를 지켜내는 철저한 품질 관리 시스템이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 국제 기준에 부합하는 안전하고 맛있는 제주삼다수를 통해 소비자 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



