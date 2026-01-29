본문 바로가기
현대免, 설명절 '현데이' …럭셔리 브랜드 최대 80% 할인

김흥순기자

입력2026.01.29 09:25

설 연휴·춘절 여행객 대상 온·오프라인 혜택

현대면세점은 설 연휴(2월 15~18일)와 중국 춘절(2월 15~23일)을 포함해 다음 달 해외여행을 떠나는 내외국인 고객을 위한 '현데이' 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.


현대면세점 현데이 프로모션. 현대면세점 제공

다음 달 22일까지 진행하는 프로모션은 점별 할인 행사와 경품 행사, 신규 가입 혜택 등 온·오프라인 채널별로 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

우선 현대면세점 무역센터점에서는 럭셔리 브랜드를 최대 80% 할인 판매한다. 내국인 고객에게는 현금처럼 사용할 수 있는 허니(H.oney) 포인트를 구매 금액대별로 적립해주고, 제휴 카드사 사용 고객에게는 선불카드 페이백을 더해 최대 200만원의 혜택을 제공한다. 인천공항점은 선글라스·신발·주얼리 상품 등을 최대 50% 할인 판매한다. 또 럭셔리 패션 브랜드 '페라가모'와 '산드로' 선글라스 구매 시 '필라' 선글라스 1개를 무료로 증정한다.


경품 추첨 행사도 마련했다. 현대면세점 전 점에서 1달러 이상 구매 고객을 대상으로 '제주항공 추첨 이벤트'를 진행해 당첨 고객 1명에게 제주항공 국제 왕복 항공권 1매를 증정한다. 경품 행사는 현대면세점 홈페이지와 애플리케이션(앱)을 통해 응모할 수 있다.


온라인몰에서는 행사 기간 매일 낮 12시와 오후 7시 현데이 이벤트 페이지에 접속하는 선착순 50명에게 온라인몰에서 10만원 이상 구매 시 현금처럼 사용할 수 있는 허니 포인트 5만원을 제공한다. 이 밖에 4개 이상의 브랜드별 인기상품을 1주일 간격으로 최초 판매가 대비 최대 50% 할인 판매하는 '릴레이 세일' 프로모션도 진행한다.

현대면세점 관계자는 "설 명절 기간을 포함해 해외여행을 준비하는 고객들이 풍성한 혜택을 받을 수 있도록 대대적인 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 여행객들이 체감할 수 있는 풍성한 혜택의 쇼핑 이벤트를 지속 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
