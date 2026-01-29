2026년은 '한글의 해'…훈민정음 580돌·한글날 100돌 기념 대장정

국립한글박물관, 연중 프로젝트 가동

전시·국제포럼부터 산업화까지

문화체육관광부와 국립한글박물관은 '한글의 해'인 올해 한글의 역사적 가치를 재조명하는 기념사업에 착수한다고 29일 밝혔다.

2026년은 훈민정음 반포 580돌이자 '가갸날'로 시작된 한글날 제정 100돌, 시각장애인을 위한 '훈맹정음(한글 점자)' 반포 100돌이 겹치는 상징적인 해다. 박물관은 뜻깊은 역사의 삼중주를 맞아 전시와 학술, 산업을 아우르는 입체적인 프로젝트를 연중 추진한다.

축제의 서막은 5월 '세종대왕 나신 날'에 오른다. 세종의 창조 정신을 기리는 기획전 '글놀이(가제)'와 경복궁 문화 축제가 포문을 연다. 10월에는 한글날 100돌 특별전 '가갸(가제)'와 광화문광장 '한글한마당'으로 열기를 이어간다.

이집트 알렉산드리아 도서관과 공동 개최하는 '국제박물관포럼'도 빼놓을 수 없다. 세계 문자사 속 한글의 독보적 위상을 학술적으로 정립하는 계기가 될 전망이다.

11월에는 국립세계문자박물관과 공동 특별전 '훈맹정음(가제)'을 열고, 학술대회를 통해 시각장애인의 길을 밝힌 점자의 역사를 조명한다.

기념사업의 지평은 서울을 넘어 세계로도 확장된다. 김해와 충청권에서 순회 행사로 우리말의 다양성을 살피고, 미국 LA한국문화원에서 특별전을 통해 한글 조형의 미학을 알린다.

K컬처의 위상을 교육과 산업 동력으로 전환하는 작업도 병행한다. 박물관 소장품을 활용한 고품격 외국인 교육 프로그램을 신설해 한글의 깊이를 전하고, 한글 문화상품의 개발, 유통 등을 체계적으로 지원해 산업적 부가가치를 창출한다.

강정원 국립한글박물관장은 "2026년은 한글의 창제와 확산, 나눔의 역사가 교차하는 상징적인 해"라며 "위대한 유산을 전 세계인과 공유하고 미래 세대로 온전히 계승하기 위해 만반의 준비를 다 하겠다"고 밝혔다.





