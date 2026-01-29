모델솔루션, 미국 최대 의료기기 전시회 'MD&M West 2026' 참가

한국앤컴퍼니그룹의 계열사인 글로벌 혁신 하드웨어 플랫폼 기업 모델솔루션이 2월 3일부터 5일(현지 시간)까지 미국 애너하임에서 개최되는 미국 최대 의료기기 전시회 'Medical Design & Manufacturing West 2026(이하 MD&M West)'에 참가한다.

MD&M West는 의료기기 설계·제조·엔지니어링 전반을 아우르는 북미 최대 규모의 전문 전시회로, 전 세계 메드테크(MedTech) 기업과 의료기기 제조·공급망 관계자들이 대거 참여해 최신 기술 트렌드와 산업 동향을 공유하는 자리다.

지난해 개최된 미국 의료기기 전시회 'MD&M West'에 참가한 모델솔루션 전시 부스 전경.

모델솔루션은 한국앤컴퍼니그룹 조현범 회장이 직접 기획·설계한 중장기 포트폴리오 '스트림(S.T.R.E.A.M)' 가운데 미래 신기술(Rising Tech)을 실현하는 계열사다. 지난 2017년부터 매년 MD&M West에 참가해 미국을 중심으로 글로벌 의료기기 고객사를 발굴하고 시장 이해도를 축적해왔다.

이번 전시회에서 디자인과 정밀 제조 기술을 결합한 경쟁력을 기반으로, 제품 기획부터 개발·생산 및 양산까지 아우르는 '의료기기 토탈 하드웨어 솔루션 역량'을 소개할 예정이다.

이와 함께 모델솔루션이 개발에 참여해 현재 핵심부품을 공급 중인 ▲진단·분석용 의료기기(Diagnostics) ▲유전자 치료 관련 의료기기(Cell & Gene Therapy) ▲당뇨병 관리용 의료기기(Diabetes Care) 등을 선보일 계획이다.

유형민 모델솔루션 대표이사는 "글로벌 의료기기 시장은 설계·엔지니어링 역량과 함께 안정적인 양산과 품질 대응 능력을 동시에 갖춘 제조 파트너에 대한 요구가 점점 높아지고 있다"며 "모델솔루션은 디자인부터 프로토타입, 양산까지 아우르는 통합 제조 솔루션을 기반으로 글로벌 의료기기 고객들의 개발과 생산을 동시에 지원하는 파트너로서 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





