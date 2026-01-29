"익명의 기부자가 기증" 로댕·샤갈 작품, KAIST 미술관서 상설 전시

오귀스트 로댕(Auguste Rodin)과 마르크 샤갈(Marc Chagall)의 작품을 KAIST 미술관에서 언제든 만나볼 수 있게 됐다.

KAIST는 익명의 기부자로부터 로댕의 청동 조각 1점과 샤갈의 석판화 1점을 기증받아 상설 전시를 시작한다고 29일 밝혔다.

기증은 신원을 밝히지 않은 한 기부자의 뜻에 따라 성사됐다. KAIST에 따르면 기부자는 "KAIST 구성원이 과학기술 연구 뿐 아니라 예술을 통해 감성과 상상력을 확장하길 바라는 마음에 기부를 결정했다"며 "KAIST 미술관이 캠퍼스의 문화적 명소로 자리매김해 학생들에게 영감을 주는 공간이 되길 바란다"고 말했다.

기증받은 작품은 로댕의 '기둥 곁의 아담을 위한 습작'과 샤갈의 '노란 광대가 있는 서커스'다.

KAIST는 익명의 기부자로부터 기증받은 로댕과 샤갈 작품을 교내 미술관에서 상설 전시한다. (왼쪽부터) 로댕의 '기둥 곁의 아담을 위한 습작'과 샤갈의 '노란 광대가 있는 서커스'. KAIST 제공

'기둥 곁의 아담을 위한 습작'은 로댕의 불후의 명작 '지옥의 문'에 등장하는 인물 '아담'을 구상해 제작된 습작이다. 인체의 근육과 비틀린 자세로 인간 내면의 고뇌를 섬세하게 표현했다는 점에서 로댕 조각 예술의 정수를 보여준다는 평가를 받는다. 이 작품은 프랑스 로댕 미술관이 1912년경 로댕이 생전에 제작한 석고 원형을 토대로 정식 주조한 12점 중 네 번째 작품으로 알려졌다.

'노란 광대가 있는 서커스'는 1967년 프랑스 무를로(Mourlot) 판화 공방에서 제작된 석판화 작품이다. 샤갈은 평생 '서커스'를 주제로 인간의 희로애락과 초현실적 꿈의 세계를 표현했다. 이 작품은 화려한 색채와 자유로운 구도로 서커스 단원의 역동성과 환상적 분위기를 결합해 마치 한 편의 시를 감상하는 듯한 독창적 세계관을 담아냈다. 샤갈 특유의 서정적 상상력이 극대화된 수작으로 평가받는다.

이광형 KAIST 총장은 "세계 미술사적으로 가치가 높은 걸작을 KAIST가 소장하게 돼 매우 뜻깊다"며 "로댕과 샤갈의 작품을 통해 KAIST 미술관이 지성과 감성이 공존하는 문화공간으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

한편 기증받은 로댕과 샤갈의 작품은 KAIST 미술관에서 이날(29일)부터 상설 전시된다. 관람은 교내 학생과 일반 시민 누구나 가능하다. KAIST는 4월부터 기획 전시 및 교육 프로그램으로 공개 범위를 확대할 계획이다.





