김영곤 전 교육부 차관보, 화재현장서 어린이집 아이들 대피 도와

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.29 09:15

지역 일정 중 김해 어방동 화재 현장 목격하고
어린이집 관계자들과 함께 안전한 이동 도와

김영곤 전 교육부 차관보가 김해시 어방동에서 지역 주민들과 일정을 진행하던 중, 인근 재활용센터에서 발생한 화재 현장을 목격하고 어린이집 아이들의 대피를 도왔다.

김영곤 전 교육부차관보가 화재현장서 어린이들을 대피시키는 모습.

지난 28일 일어난 화재는 일정 장소 인근에서 발생했으며, 바로 옆에 어린이집이 위치해 있어 연기와 불길 확산에 대한 우려가 컸다.


김 전 차관보는 화재 발생 직후 현장으로 이동해 어린이집 관계자들과 함께 아이들의 안전한 이동을 도운 것으로 전해졌다.

김 전 차관보는 현장에서 "오늘 김해 어방동 일정 중 인근에서 화재가 발생했다. 현장 주변에 어린이집이 있어 아이들의 안전이 가장 먼저 걱정됐다"며 "아이 한 명, 한 명의 손을 잡고 차분하게 대피를 도왔다"고 말했다.


현장에 있던 한 주민은 "갑작스러운 화재로 모두가 당황한 상황에서, 아이들을 먼저 살피고 침착하게 대피를 도운 모습이 인상 깊었다"며 "큰 혼란 없이 상황이 정리되는 데 도움이 됐다"고 설명했다.


다행히 이번 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않았으며, 아이들은 모두 안전하게 대피했다.

한편 김 전 차관보는 평소에도 '아이의 하루를 책임지는 교육'을 강조하며, 등·하교 안전과 돌봄, 생활 안전을 교육 행정의 핵심 책임으로 삼아야 한다는 입장을 밝혀왔다.


이번 상황 역시 공식 일정이 아닌 지역 소통 과정에서 발생한 일로, 김 전 차관보는 화재 진압 이후에도 현장을 살피며 관계자들과 상황을 공유했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

