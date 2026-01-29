본문 바로가기
삼척시, 대진항 방사제·호안 신설로 안전한 어항 환경 조성

이종구기자

입력2026.01.29 09:06

강원도 삼척시는 항내 퇴적을 방지하고 안정적인 접안 여건을 확보하기 위해 대진항 방사제 축조공사를 추진한다고 29일 밝혔다.

대진항 방사제 축조. 삼척시 제공

이번 사업은 대진항 일원에 방사제 60m와 호안 70m를 신설하는 총사업비 32억원 규모 공사로, 설계가 완료되어 현재 사전 인허가 절차를 이행하고 있다.


대진항은 2023년 어촌신활력증진사업에 선정되어 동방파제 보강(L=100m)이 완료되었으나, 방사제 부재로 인한 내풍 및 파랑내습 피해 우려성이 꾸준히 제기되어왔다.

실제로 2022년 12월 기습적인 너울성 파도로 인해 어선 6척과 저온저장시설 등 어항시설이 파손되며 피해액이 2억 5천만 원에 달해 주민들의 불안이 이어지고 있다.


시 관계자는 "대진항 방사제 축조공사는 해양 재난으로부터 어항시설 피해와 안전사고를 예방하고, 지역 어촌 활성화와 주민들의 안정적인 생활 기반을 마련하기 위해 반드시 필요한 사업"이라며 "사업이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 삼척시는 특별교부세 신청 등을 통해 단계적으로 예산을 확보하여 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정 역량을 집중하고 있다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
