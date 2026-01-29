셀트리온, 캐나다서 옴리클로 300㎎ PFS·AI 허가 획득

"PFS·AI 제형 전용량 가장 먼저 구성"

제품 경쟁력 앞세워 북미 시장 공략

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 5,500 등락률 -2.52% 거래량 311,973 전일가 218,500 2026.01.29 09:47 기준 관련기사 外人이 6000억 쓸어담은 셀트리온, 비결은 역대급 실적·해외IR4배 주식자금으로 같은 기회를 더 크게...금리는 연 4%대로 부담 없이셀트리온 "짐펜트라, 미국 주간 처방량 최고치 기록" 전 종목 시세 보기 close 은 캐나다 보건부로부터 만성 특발성 두드러기 치료제 '옴리클로(성분명 오말리주맙)' 300㎎ 사전충전형주사제(PFS) 및 300㎎ 자동주사제(AI) 제형에 대한 허가를 추가 획득했다고 29일 밝혔다.

이번에 허가받은 PFS·AI 제형은 300㎎ 고용량 제품으로 단일 투여만으로 충분한 약물량을 전달할 수 있다. 투여 횟수를 줄여 환자의 부담을 줄이고 의료진의 처방 선택의 폭을 확대하는 데도 기여할 수 있다.

셀트리온은 "이번 허가로 캐나다에서 오리지널 의약품이 보유한 PFS 및 AI 제형의 전 용량(75·150·300㎎) 라인업을 모두 확보하게 됐다"며 "글로벌 시장에서 오말리주맙 바이오시밀러 가운데 PFS 및 AI 제형의 전 용량 구성을 가장 먼저 완성한 사례"라고 설명했다.

옴리클로는 만성 특발성 두드러기와 천식 등 다양한 알레르기 질환 치료에 활용되는 오말리주맙 바이오시밀러다. 국내를 포함해 미국과 유럽, 캐나다 등 글로벌 주요국에서 퍼스트무버로 허가를 획득한 후 순차적으로 출시 중이다. 옴리클로의 오리지널 의약품인 졸레어는 2024년 기준 글로벌 매출 약 6조4992억원을 기록했다.

캐나다는 정부 차원에서 바이오시밀러 처방을 적극적으로 장려하는 대표적인 국가다. 오리지널과 동등한 제형 선택지를 갖춘 제품이 유리한 경쟁 조건을 확보할 수 있는 만큼, 셀트리온은 강화된 제품 경쟁력을 바탕으로 북미 시장 내 입지 확대를 본격화할 계획이다.

셀트리온 관계자는 "시장 내 PFS·AI 제형 전 용량 라인업을 모두 확보해 환자별 다양한 사례에 따른 맞춤형 처방이 가능해진 만큼 제품 경쟁력을 바탕으로 캐나다를 중심으로 한 북미 시장 확대에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



