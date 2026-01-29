"몽클레르 필요 없다, 한국 여성처럼만"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

중국 겨울 소비 트렌드 변화

"고가 브랜드 대신 실용성 중시"

올겨울 중국에서 이른바 '못생긴 패딩'이 유행하고 있다. 한국 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산한 투박한 기본형 패딩이 실용성을 중시하는 젊은 소비층을 중심으로 주목받고 있다는 분석이다.

패딩을 착용한 중국 노년층과 젊은층의 모습.

최근 중국 시사 주간지 신저우칸(新周刊)은 "중국 중산층 사이에서 한국 여성들의 실용적인 패딩 차림이 확산하고 있다"고 보도했다.

비싼 명품 패딩보단 저가·실용 제품 수요↑

과거 중국에서 패딩 브랜드는 일종의 신분 상징으로 여겨졌다. 비싼 패딩일수록 체면을 세우고 경제력을 드러낼 수 있는 수단으로 인식됐던 것이다. 하지만 젊은 소비자층을 중심으로 적은 비용으로도 확실한 보온 효과를 얻을 수 있는 겨울옷으로 선택하는 경향이 뚜렷해지고 있다. 여기에 패딩 디자인 요소가 과도할수록 가격은 오르지만, 만족도는 오히려 떨어진다는 인식이 퍼지면서 고가 패딩에 대한 환상도 점차 사라지고 있다.

이 같은 상황 속 고가 브랜드의 성장률은 둔화된 반면, 저가·실용형 제품은 꾸준한 수요를 유지하고 있다. 매체에 따르면 최근 중국 전자상거래 행사 기간 판매량 상위 패딩 제품 다수는 300위안(6만원) 이하 제품이었다.

매체는 "명품 패딩으로 분류되는 캐나다구스와 몽클레르의 성장세는 주춤한 반면, 수백 위안대의 기본형 패딩은 품귀 현상을 빚고 있다"며 "중국 중소 도시 기반 브랜드인 '야야' 역시 주요 온라인 플랫폼 판매 순위 상위권에 잇따라 이름을 올렸다"고 전했다.

중국 사회관계망서비스(SNS)에서 공유되고 있는 한국 패딩.

"부해 보여도 따뜻한 게 우선" 실용주의 확산…한류 영향도

올겨울 중국에서 인기를 끄는 패딩은 투박한 디자인과 부피감 있는 실루엣이 특징이다. 패딩은 구조상 일정한 부피를 가질 수밖에 없어 착용하면 둔해 보인다. 하지만 세련된 외형을 중시하던 젊은 여성들 역시 외형보다는 보온을 우선해 장식 없는 기본형 패딩을 선택하는 경우가 많아지고 있다.

특히 중국에서 '갈비 패딩'으로 불리는 촘촘한 가로 퀼팅 패딩이 다시 유행하면서 과거 부모 세대가 입던 디자인이 트렌드가 됐다는 반응도 나온다.

중국에서의 패딩 인기에는 한류의 영향도 한몫했다. 한국 연예인들이 착용한 패딩 제품이 중국 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 되며 소비자들의 관심을 끌었다는 분석이다.

신저우칸은 "눈에 띄지 않되 확실히 따뜻한 옷이 가장 합리적인 선택이라는 인식이 자리 잡고 있다"며 "결국 출퇴근길 풍경은 검은색 기본형 패딩 일색"이라고 전했다. 이어 "비싼 패딩이 성공의 증표라면, 가성비 패딩을 고르는 소비자는 자신의 생존 전략을 드러내는 셈"이라고 진단했다.





윤슬기 기자



