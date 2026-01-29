거창군, 화강석산업 관계자 간담회 열고 석재산업 발전 방안 모색

기업 운영 현황 청취





경남 거창군은 관내 석재산업 관계자와 화강석연구센터, 군 관계자 등이 참석한 가운데 '거창 화강석산업 활성화를 위한 간담회'를 개최했다고 28일 밝혔다.

김현미 거창 부군수 주재로 진행된 간담회는 거창 석산 협회장, 거창군 석재조합장 등 21명이 참석한 가운데, 관내 석재산업의 운영 실태를 점검하고 단기 대응 과제와 중장기 발전 방안에 대한 현장 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

특히, 토석 채취장과 석재 가공업체의 가동 현황, 경영 애로사항 등을 공유하고, 현행 제도 운영 과정에서 나타나는 현장 여건과 개선 필요 사항에 대해 정책적 차원의 의견을 제시하는 등 간담회 취지에 공감하는 논의가 이뤄졌다.

또한 화강석연구센터와 연계한 기술·가공 지원 방안과 효율적인 산지 복구방안 등에 대한 논의가 이뤄졌으며, 실현 가능한 과제를 중심으로 단계적 검토가 필요하다는 데 의견을 모았다.

거창군은 이번 간담회에서 제시된 의견을 바탕으로 단기 추진 과제를 우선 검토하고, 필요시 화강석산업의 지속 가능한 성장을 위한 중장기 발전계획 수립도 검토할 계획이다.

군 관계자는 "이번 간담회는 현장의 목소리를 직접 듣고 정책 방향을 함께 고민하는 자리였다"며 "앞으로도 석재산업의 경쟁력 강화를 위해 관계 기관과 지속해서 소통해 나가겠다"고 밝혔다.





