"늦은 밤 해열제를 어디서"… 서울시 공공심야약국 '심야공백' 메웠다

배경환기자

입력2026.01.29 08:47

공공심야약국 판매 실적 24만9029건
해열진통소염제 7만5745건… 30.4%

늦은 밤 문을 여는 서울시 공공심야약국이 지난해 24만건이 넘는 판매 실적을 기록했다. 가정 내 돌봄 부담이 큰 연령층에서 이용도가 높았는데, 해열진통소염제가 가장 많이 팔렸다.


29일 서울시에 따르면 지난해 공공심야약국의 판매 실적은 총 24만9029건으로 집계됐다. 평일이 16만1765건, 주말·공휴일이 8만7264건이었다. 하루 평균 평일 662건, 주말·공휴일 721건이었다.

서울시 강동구에서 운영 중인 공공심야약국 모습. 서울시

서울시 강동구에서 운영 중인 공공심야약국 모습. 서울시

시간대별로 이용 건수를 보면 오후 10~11시가 39.9%, 오후 11~12시가 33.4%, 오전 0~1시가 26.7%로 고르게 분포했다.

이용 목적 대부분은 비처방약 구매였다. 전체 이용 중 비처방약 구매가 19만7871건(79.5%)으로 가장 많았고, 처방 조제 목적 방문 2만7379건(11.0%), 건강기능식품 등 기타 구매 2만3779건(9.5%) 순이었다.


품목별로는 해열진통소염제가 7만5745건(30.4%)으로 가장 많이 구매됐고, 소화기관 질환 관련 약품 5만4365건(21.8%), 호흡기 질환 약품이 2만6375건(10.6%)이었다.


성별로는 남성이 13만5953명(54.6%), 여성은 11만2942명(45.4%)이었으며, 연령대별로는 30대 8만5899명(34.5%), 20대 5만3613명(21.5%), 40대 4만9738명(20.0%) 순이었다.

자치구별로는 강남구가 2만5405건(10.2%)으로 가장 높은 비중을 차지했고, 서대문구 2만702건(8.3%), 광진구 1만9510건(7.8%), 양천구 1만7888건(7.2%), 강서구 1만7209건(6.9%)이 뒤를 이었다.


서울시는 앞으로 공공심야약국 추가 운영을 검토할 때 인구 규모 등을 고려해 지역 간 의약품 접근성 격차를 완화하기로 했다. 올해는 송파구에 공공심야약국 1개소를 추가 운영한다. 조영창 시민건강국장은 "공공심야약국은 늦은 밤에도 시민이 필요한 의약품을 구매하고 복약 상담을 받을 수 있도록 돕는 생활 밀착형 보건의료 서비스"라며 "심야에도 시민들이 불편 없이 이용할 수 있도록 접근성과 안내를 꾸준히 강화하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
