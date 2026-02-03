[문화人터뷰]"우린 물건 아닌 '결'을 팝니다"… K헤리티지의 '자존심'

이귀영 국가유산진흥원장의 뚝심…"99.9%가 국산"

경복궁에 2028년 '전통 랜드마크'…휴식·쇼핑 거점

"AI가 그린 한국이 중국풍? 자존심 상해"…데이터 주권 총력

이귀영 국가유산진흥원장이 27일 서울 강남구 국가유산진흥원에서 인터뷰에 앞서 진흥원에서 제작한 굿즈와 함께 사진촬영 하고 있다.

지난해 유통가를 강타한 이변의 주인공은 명품 가방도, 한정판 스니커즈도 아니었다. 우리 전통문화를 현대적으로 재해석한 'K헤리티지' 상품이었다. 박물관과 고궁 매장은 소비자들로 북적였고, 온라인몰은 연일 매진을 기록했다. 낡은 줄만 알았던 전통이 가장 세련된 취향으로 변모했다.

잠시 스쳐 가는 유행일까. 지난 27일 만난 이귀영 국가유산진흥원장은 고개를 가로저었다. 열풍에 대해 "단순한 호기심이 아니라, 우리 문화에 대한 세계인의 감성이 깨어난 결과"라고 정의했다. 물 들어올 때 노 젓는 차원을 넘어, 더 견고한 배를 건조하고 있다는 그에게서 올해 청사진을 들어봤다.

타협 없는 품질…"싸구려 기념품은 없다"

이 원장은 K헤리티지의 성공 요인을 '격(格)'에서 찾았다. 관광지 가판대에서 흔히 보이는 저가 상품과는 태생부터 다르다는 것이다. 그는 "우리가 내놓는 품목의 99.9%가 '메이드 인 코리아(Made in Korea)'"라고 힘주어 말했다. 국내 생산 기반이 붕괴한 우산 한 품목을 제외하고는 모든 상품이 한국산이다. 우산마저도 기획과 디자인은 국내에서 진행됐다.

"단순히 공산품을 파는 게 아니다. 한국의 미감과 역사, 이곳을 다녀간 이들의 추억을 건네는 것이다. 그렇기에 품질과 타협할 수 없다. '메이드 인 차이나'에 우리 문양만 찍어내는 식으로는 결코 세계인의 마음을 얻을 수 없다."

이귀영 국가유산진흥원장이 27일 서울 강남구 국가유산진흥원에서 인터뷰 하고 있다.

방점은 장인 정신에 찍혀 있다. 국립박물관이 유물 기반의 기획에서 강점을 보인다면, 진흥원은 궁궐 문화와 무형유산 기능보유자들의 기술을 접목하는 데 특화돼 있다. 이 원장은 "전국에 있는 보유자들과 협업해 그들의 기술을 현대적 쓰임새로 재탄생시키는 것이 핵심과제"라고 설명했다.

이상적인 예로는 2018년 김영희 옥장(玉匠)이 제작한 '조선의 왕실 어보 기념 메달'를 가리켰다. 고가임에도 출시되자마자 품절 대란이 일어났다. 이 원장은 "장인에게는 판로와 소득을, 대중에게는 명품 소장의 기회를 제공하는 선순환이 목표"라며 "전승 공예품이 브랜드의 기준점이 되고, 굿즈는 그 가치를 훼손하지 않는 선에서 확장하는 구조로 대중성과 프리미엄 사이의 딜레마를 풀어가겠다"고 밝혔다.

경복궁의 변신…2028년, 지하에 열리는 '문화 랜드마크'

격의 철학은 상품에만 머물지 않는다. 진흥원의 올해 최대 역점 사업은 경복궁 '플래그십 스토어' 건립이다. 경복궁은 연간 700만 명, 그중 외국인만 250만 명이 찾는 대한민국의 얼굴이다. 그러나 위상에 걸맞은 휴게 시설과 문화상품관은 절대적으로 부족하다.

진흥원은 올해 확보한 예산으로 전문가 자문을 거쳐 설계 공모를 진행한다. 내년에 착공해 2028년 오픈할 계획이다. 고즈넉한 경관을 해치지 않기 위해 주요 시설을 지하에 배치하고, 지상을 주변 전각들과 어우러지는 조경과 휴식 공간으로 꾸민다.

국가유산진흥원이 제작한 문화상품 원본보기 아이콘

이 원장은 "경복궁 플래그십 스토어는 한국을 대표하는 문화상품관이자, 차 한 잔의 여유를 즐기는 고품격 복합 공간이 될 것"이라며 "경복궁 자체를 하나의 거대한 '브랜드 쇼룸'으로 탈바꿈시키겠다"고 밝혔다.

리모델링이 한창인 서울 충무로의 '한국의 집'도 오는 3월 재개관한다. 이 원장은 "전통의 기품을 잃지 않는 선에서 현대적 감각을 가미했다"며 행사 유치 등 적극적인 활용 계획을 내비쳤다.

"AI 속 한국, 왜곡되면 안 돼"…데이터 주권 전쟁

혁신의 보폭은 오프라인을 넘어 디지털, 특히 인공지능(AI) 분야로 뻗어나간다. 줄곧 차분하던 이 원장의 표정이 이 대목에서만큼은 단호해졌다. "자존심이 상한다"고 토로하는 목소리에도 묵직한 힘이 실렸다. 생성형 AI에 '한국적인 이미지'를 주문하면, 중국풍이나 일본풍이 뒤섞인 정체불명의 결과물을 내놓는 현실 탓이다.

"이건 문화적 주권이 걸린 문제다. 우리 문화를 AI에 제대로 학습시키지 않으면, 미래 세대와 전 세계인은 왜곡된 한국을 진실로 믿게 된다."

이귀영 국가유산진흥원장이 27일 서울 강남구 국가유산진흥원에서 인터뷰 하고 있다.

난관은 예산이다. 양질의 데이터셋 구축이 시급하지만, 국가유산청이나 진흥원은 관련 배정액이 전무하다시피 하다. 하지만 진흥원은 지난해 한국지능정보사회진흥원(NIA) 등 외부 공모 사업에 뛰어들어 예산을 따내는 '각개전투' 방식으로 민화 데이터셋 등을 구축했다. 이 원장은 "돈이 없다고 손 놓고 있을 수는 없었다"고 토로했다.

"현행 구조상 글로벌 빅테크에 데이터를 직접 제공하는 '데이터 외교'에는 제약이 따른다. 이제는 시각을 바꿔야 한다. 국가 차원의 '소버린 AI' 전략에 발맞춰, 우리 문화유산의 디지털 자산화에 과감히 투자해 자체 경쟁력을 확보해야 한다."

진흥원은 올해도 각종 공모에 지원해 왜곡이 심하고 시급한 분야에서 데이터 구축 사업을 전개한다. 없는 살림에도 기어이 길을 내겠다는 이 뚝심은, 그가 인터뷰 내내 강조한 '자존심'과 맞닿아 있다. 화려한 성취를 멀리하고 묵묵히 디지털 뿌리를 내리는 일이야말로, 우리 문화의 '결'을 지키는 최후의 보루라고 믿기 때문이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



