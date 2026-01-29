오뚜기 진짬뽕, 2년 연속 ‘소비자 선택’… 짬뽕라면 시장 1위

전국 2만명 ‘쇼핑 패널’ 실제 구매 데이터

진짬뽕 활용 이색 레시피 SNS서 화제

오뚜기의 진짬뽕이 2년 연속 짬뽕라면 시장 1위를 기록했다.

29일 시장조사 전문기관 마크로밀 엠브레인의 구매딥데이터에 따르면 진짬뽕은 2024년부터 지난해까지 봉지 짬뽕라면 카테고리 구매액 점유율 1위를 차지했다. 해당 결과는 2024년 1월부터 지난해 12월까지 집계된 2만명 규모의 쇼핑 패널 실제 구매 데이터를 기반으로 산출됐다.

진짬뽕은 짬뽕의 핵심 요소로 꼽히는 불맛과 해물 풍미를 라면으로 구현하며 꾸준한 호응을 얻어왔다. 외식 짬뽕에서 느낄 수 있는 깊고 진한 국물 맛을 집에서도 간편하게 즐길 수 있다는 점이 긍정적으로 작용해 짬뽕라면 시장 내 확고한 입지를 구축했다.

오뚜기는 지난해 12월 진짬뽕의 맛과 디자인을 전면 리뉴얼해 제품 경쟁력을 한층 강화했다. 유성스프 배합을 조정해 '진한 불맛'을 더욱 강조했으며, 액체스프의 해물 풍미를 한층 강화하고 매콤하고 칼칼한 맛의 밸런스를 개선해 전체적인 맛 완성도를 끌어올렸다. 패키지 디자인 역시 '진~한 불맛'이라는 핵심 맛 포인트를 직관적으로 반영해 제품 특징을 한눈에 인지할 수 있도록 개선했다. 해당 리뉴얼은 용기면과 컵라면에도 1~2월 중 순차적으로 적용될 예정이다.

또한 최근 진짬뽕을 활용한 이색 레시피가 SNS를 중심으로 화제를 모으고 있다. 편의점 어묵탕과 진짬뽕을 함께 끓여 먹는 '진짬뽕 어묵탕' 레시피가 온라인상에서 확산하면서 진짬뽕 특유의 불맛 국물과 어묵의 담백함이 어우러진 조합으로 소비자들의 호응을 얻고 있다.





