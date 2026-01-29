무신사 스탠다드 '스타필드 빌리지 운정' 신규 매장 오픈

29일 경기 파주에 35번째 오프라인 매장 개점

2월 1일까지 오픈 할인 프로모션 및 사은 행사 진행



모던 베이식 캐주얼웨어 브랜드 '무신사 스탠다드'가 29일 경기 파주 운정신도시에 '스타필드 빌리지 운정점'을 선보인다.

이번 무신사 스탠다드 매장은 대규모 주거 단지 중심에 조성된 지역 밀착형 복합쇼핑몰 '스타필드 빌리지 운정' 2층에 오픈한다. 생활 반경 안에서 쇼핑과 문화를 누릴 수 있는 공간 경험을 바탕으로 무신사 스탠다드를 더욱 가깝고 편리하게 즐길 수 있는 거점을 마련했다.

스타필드 빌리지 운정점은 맨, 우먼 라인 등 주요 상품을 비롯해 최근 확장세를 보이고 있는 홈과 뷰티 라인을 전개한다. 주거 지역 상권의 특성을 반영해 일상에서 필요한 상품 카테고리를 한 곳에서 편리하게 쇼핑할 수 있도록 공간을 구성한 것이 특징이다.

무신사 스탠다드는 이번 매장 오픈을 기념해 30만 원 상당의 무신사 스탠다드 상품을 4만9900원에 선착순으로 구매할 수 있는 '슈퍼백' 이벤트를 진행한다. 또한 29일과 30일 양일간 매장 방문 고객을 대상으로 50% 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 이밖에 무신사 앱 신규 회원에게는 전 상품 10% 추가 할인 혜택을 제공하며, 10만원 이상 구매 고객에게 스페셜 기프트 세트를 증정하는 등 다양한 할인 프로모션과 사은 이벤트를 운영한다.

또한 오는 2월 1일까지 나흘간 스타필드 빌리지 운정점 단독으로 초특가 상품도 선보인다. '시티 레저 후디드 라이트 다운 재킷', '우먼즈 신세틱 스웨이드 블루종 재킷' 등 인기 아이템을 포함해 매일 새로운 초특가 상품이 공개된다. 이와 함께 136여 가지 상품을 스타필드 운정점 한정으로 할인가로 판매한다.

무신사 스탠다드 스타필드 빌리지 운정점 오픈 이벤트에 대한 자세한 내용은 무신사 앱에서 확인할 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



