英교도소 수감자, 휴대폰 불법 반입 후 SNS 라방 진행, 단 7분 만에 올린 수익 보니

영국에서 살인 혐의로 징역 32년형을 선고받고 복역 중인 알바니아 국적 수감자가 교도소 안에서 불법으로 틱톡 라이브 방송을 진행해 거액의 수익을 올린 사실이 알려지며 논란이 확산하고 있다.

지난 27일(현지시간) 영국 데일리메일 등 영국 매체는 알바니아 국적의 한 남성이 맨체스터 교도소 수용실에서 밀반입한 휴대전화를 이용해 틱톡 라이브 방송을 진행한 가운데, 단 7분 만에 약 2만 파운드(약 4000만 원)의 수익을 올려 논란이 일고 있다고 보도했다.

해당 교도소에서 수감 중인 유게르트 메리자즈는 지난 2022년 5월 경쟁 관계에 있던 마약상 헤마완드 알리 후세인을 총으로 살해한 혐의로 징역 32년형을 선고받고 복역 중이다. 영국 교도소에서는 휴대전화 사용을 엄격하고 금지하고 있지만, 그는 이를 어기고 여러 차례 라이브 방송을 진행해온 것으로 알려졌다.

그는 틱톡의 '라이브 매치' 기능을 활용해 시청자들로부터 가상 선물을 받는 방식으로 수익을 올렸다. 해당 선물은 포인트로 환산돼 현금으로 전환할 수 있으며, 일부 고가 선물은 400파운드(약 75만 원)를 넘는 것으로 전해졌다. 수익금은 외부 지인의 계좌로 전달한 것으로 추정된다.

무엇보다 논란이 확산한 배경에는 교도소 내에서 진행한 라이브 방송뿐 아니라, 그가 공개한 수감 생활의 모습도 영향을 미쳤다. 메리자즈는 자신의 SNS를 통해 수용실 내부와 교도소에서 제공되는 식사, 일상적인 생활 장면 등을 지속적으로 공개해왔다. 그가 공개한 영상과 사진에는 TV와 콘솔 게임기, 모국어로 된 서적 등이 비치된 수용실 내부가 담겼다. 또 수용실 안에서 고가의 운동화를 착용한 채 흡연하는 모습을 인스타그램에 게시하기도 했다. 해당 운동화의 가격은 약 550파운드(약 100만 원)로 알려졌다. 최근에는 소셜미디어에 올린 영상에서 "영국 교도소 음식이 맛이 없다"며 "알바니아로 보내달라"고 발언한 내용도 확인됐다.

이 같은 게시물들이 알려지자, 중형을 선고받은 수감자의 교도소 생활 관리와 보안, 처우 기준을 둘러싸고 논란이 이어지고 있다. 논란이 확산하자 틱톡은 해당 계정들을 모두 차단했으며, 영국 교정 당국도 내부 조사에 착수했다. 영국 법무부는 "교도소 내 불법 휴대전화 사용은 중대한 규정 위반"이라며 관련 대응을 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 이 가운데 메리자즈는 알바니아와 영국 정부 간 범죄자 송환 협정에 따라 향후 알바니아로 추방될 예정이다.

이번 사건을 계기로 영국 교도소의 보안 관리 체계 전반에 대한 우려가 다시 제기되고 있다. 현지 언론과 교정 전문가들은 불법 휴대전화 반입이 개별 일탈이 아닌 구조적 문제에 가깝다고 지적한다. 영국에서는 수감자 가족이나 외부 공범, 심지어 일부 교정 인력을 통한 휴대전화 밀반입 사례가 꾸준히 적발돼 왔다.

드론을 이용해 교도소 내부로 휴대전화를 투척하는 방식도 빈번하게 보고되고 있다. 특히 소형 스마트폰과 웨어러블 기기의 확산으로 금속 탐지 장비만으로는 적발이 어렵고, 교도관 인력 부족으로 상시 감시가 사실상 불가능하다는 점도 문제로 꼽힌다. 해외에서도 이와 비슷한 사례는 반복하고 있다. 최근 과테말라의 한 교도소에서는 수감자들이 불법 휴대전화를 이용해 틱톡 라이브 방송을 진행하는 장면이 공개됐고, 미국 일부 교도소에서도 수감자의 소셜미디어 활동이 논란이 된 바 있다.





