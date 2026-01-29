백남준 20주기, 다시 연결하다

국제 교류 협력전·학술행사 등 추진

박남희 관장 "유산공동체 지향해 협업"

백남준아트센터가 백남준 서거 20주기를 맞아 국제 교류 전시와 학술·추모 행사를 아우르는 2026년 사업 로드맵을 공개했다.

경기문화재단 백남준아트센터는 기자간담회를 열고, 2026년을 '21세기 유산 공동체의 시대, 초연결 공유의 플랫폼'을 핵심 기조로 설정해 주요 사업을 추진한다고 밝혔다.

경기문화재단 백남준아트센터는 28일 센터에서 기자간담회를 열고, 2026년을 '21세기 유산 공동체의 시대, 초연결 공유의 플랫폼'을 핵심 기조로 설정해 주요 사업을 추진한다고 밝혔다. 박남희 관장은 "백남준의 예술정신을 전 세계와 함께 나누고 기억하는 '유산 공동체'를 지향해 연구와 창작, 관람과 참여가 유기적으로 연결되는 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.

올해 주요 사업은 ▲국제 교류 협력전 및 공동기획전 ▲세대·대상별 교육 프로그램 ▲학술·출판 ▲기일행사·추모 프로젝트 및 백남준 예술상 ▲전시·교육·퍼포먼스·상영을 결합한 미디어아트페스티벌 등으로 구성된다.

전시 부문에서는 해외 미술관과의 협업이 핵심이다. 오는 3월 크로아티아 자그레브 현대미술관과 공동기획전 '불연속의 접점들'을 개최하고, 11월에는 상파울루 피나코테카 미술관과 '현대 트랜스로컬 시리즈'를 공동 전시한다. 이를 통해 백남준 예술이 지닌 초국가적·초지역적 사유를 동시대 미디어 환경 속에서 재해석한다는 계획이다.

서거 기일인 1월 29일을 전후해서는 추모 행사 'AI 로봇 오페라'가 열린다. 1965년 뉴욕에서 선보였던 백남준의 퍼포먼스 '로봇오페라'를 모티브로 기획됐으며, 최근 복원된 작품 로봇 'K-456'이 대중에게 공개된다. 온라인 해시태그 추모 프로젝트도 병행된다.

하반기에는 전시·교육·퍼포먼스·상영을 아우르는 미디어아트페스티벌이 운영된다. 오는 7월 16일 개막하는 특별전 '백남준의 행성: Waiting for UFO'에서는 백남준의 우주론과 행성 개념을 중심으로 한 후기 작업 세계를 집중 조명할 예정이다.

이와 함께 국제학술 심포지엄, 어린이·가족 대상 교육 프로그램, SNS 연계 추모 행사 등이 연중 이어진다. 백남준아트센터는 이러한 프로그램을 통해 백남준 예술이 '공유 가능한 유산'으로서 동시대 사회와 다시 연결되고, 세계 각지의 기관·관객과 함께 살아 있는 담론으로 확장되는 기반을 마련한다는 방침이다.

박 관장은 "백남준아트센터가 백남준의 예술적 가치를 재조명해 동시대와 공명하는 플랫폼으로 자리매김하길 바란다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



