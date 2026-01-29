구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의에서 참석해 발언 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 발언하는 구윤철 경제부총리
2026년 01월 29일(목)
구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의에서 참석해 발언 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"무조건 사고 터진다"…'국민 간식'에 판매중단 요구 빗발, 日 젤리에 무슨 일
"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡]
美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금]
"세계가 한국만 쳐다보며 원하는 중"…1회당 1조2207억 터지는 'BTS 노믹스'
"언제까지 오르는지 금·은값 덕 좀 보자"… ETF·ETN '들썩'[재테크 풍향계]
빵은 다이어트의 적?…이러면 더 건강하게 먹을 수 있다
장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"
"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'
"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명
스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까
"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광