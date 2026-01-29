본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

MS, 분기 매출 813억달러…전망치 웃돌았으나 주가 하락

오수연기자

입력2026.01.29 08:31

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마이크로소프트(MS)가 회계연도 2분기(2025년 10~12월) 매출액이 전년 동기 대비 17% 오른 812억7000만달러(약 116조5005억만원)를 기록했다고 28일(현지시간) 밝혔다.


이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장전망치인 802억7000만달러를 웃도는 수치다.

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

영업이익은 21% 증가한 383억달러를 기록했다. 주당순이익도 4.14달러로 시장전망치인 3.97달러를 상회했다. 클라우드 매출은 처음으로 500억달러를 돌파해 515억달러를 기록했다.

주력 서비스인 애저(Azure) 등을 포함하는 지능형 클라우드 부문 매출은 329억달러로 29% 상승했다. 다만 애저 및 기타 클라우드 서비스 매출만 놓고 보면 39% 증가하는 데 그쳐 전분기 성장률인 40%에서 소폭 둔화했다.


'MS365'와 사회관계망서비스(SNS) 링크트인 등이 포함된 기업·생산성 부문은 341억달러 매출을 올렸다.


윈도 운영체제(OS)와 콘솔 게임기 엑스박스 등이 포함된 개인용 컴퓨팅 부문 매출은 143억달러를 기록해 3% 감소했다.

한편 MS 주가는 미 동부 시간 오후 6시 23분께 시간 외 거래에서 약 6.83% 하락한 448.38달러에서 움직이고 있다. 이는 애저 클라우드 매출 성장세가 지난 분기보다 둔화한 영향으로 보인다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

빵은 다이어트의 적?…이러면 더 건강하게 먹을 수 있다

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기