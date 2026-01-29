MS, 분기 매출 813억달러…전망치 웃돌았으나 주가 하락

마이크로소프트(MS)가 회계연도 2분기(2025년 10~12월) 매출액이 전년 동기 대비 17% 오른 812억7000만달러(약 116조5005억만원)를 기록했다고 28일(현지시간) 밝혔다.

이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장전망치인 802억7000만달러를 웃도는 수치다.

영업이익은 21% 증가한 383억달러를 기록했다. 주당순이익도 4.14달러로 시장전망치인 3.97달러를 상회했다. 클라우드 매출은 처음으로 500억달러를 돌파해 515억달러를 기록했다.

주력 서비스인 애저(Azure) 등을 포함하는 지능형 클라우드 부문 매출은 329억달러로 29% 상승했다. 다만 애저 및 기타 클라우드 서비스 매출만 놓고 보면 39% 증가하는 데 그쳐 전분기 성장률인 40%에서 소폭 둔화했다.

'MS365'와 사회관계망서비스(SNS) 링크트인 등이 포함된 기업·생산성 부문은 341억달러 매출을 올렸다.

윈도 운영체제(OS)와 콘솔 게임기 엑스박스 등이 포함된 개인용 컴퓨팅 부문 매출은 143억달러를 기록해 3% 감소했다.

한편 MS 주가는 미 동부 시간 오후 6시 23분께 시간 외 거래에서 약 6.83% 하락한 448.38달러에서 움직이고 있다. 이는 애저 클라우드 매출 성장세가 지난 분기보다 둔화한 영향으로 보인다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



