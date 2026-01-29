수원시, SNS 서포터즈 25명 위촉…'수원 숨은 매력 발굴'

경기 수원시가 'SNS 서포터즈' 25명을 위촉했다.

수원시 SNS 서포터즈는 수원 곳곳의 아름다운 장소, 수원시 정책, 문화·관광 프로그램 등을 취재·체험한 후 글과 사진, 영상 등 콘텐츠를 만들어 수원의 숨은 매력을 발굴하고 확산하는 역할을 한다. 활동 기간은 올해 12월 31일까지다.

SNS 서포터즈의 글, 사진, 영상 콘텐츠는 수원시 SNS(블로그, 페이스북, 인스타그램)를 통해 소개된다.

이재준 수원시장(앞줄 중앙)이 28일 수원시 SNS 서포터즈와 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공 AD 원본보기 아이콘

수원시 SNS 서포터즈는 2013년부터 활동을 시작했다. 올해는 25명을 모집했는데 235명이 지원해 경쟁률이 9.4대 1에 달했다.

이재준 수원시장은 "2026~2027년을 '수원 방문의 해'로 선포하는데, 많은 관광객이 수원을 찾을 수 있도록 SNS 서포터즈가 수원을 널리 알리는 역할을 해주길 바란다"며 "여러분이 보람과 즐거움을 느끼며 활동할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>