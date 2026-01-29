본문 바로가기
유통

25년 만에 완전체…G마켓 '설 빅세일' 모델에 H.O.T.

김흥순기자

입력2026.01.29 08:50

올해 데뷔 30주년…멤버 5인 광고 출연
내달 1일 G마켓 유튜브 등서 공개

G마켓은 올해 데뷔 30주년을 맞은 그룹 H.O.T.를 광고 모델로 발탁하고, 다음 달 12일까지 진행하는 '2026 설 빅세일' 홍보에 나선다고 29일 밝혔다.


G마켓 '설 빅세일' 모델로 발탁된 H.O.T. G마켓 제공

이번 광고 캠페인에는 H.O.T. 멤버 문희준, 장우혁, 토니 안, 강타, 이재원 등 5인이 전원 출연한다. 25년 만에 완전체로 광고에 출연하는 것이다. 이들은 유쾌하고 친근한 모습과 넘치는 에너지로 촬영에 임해 현장에서 환호와 박수갈채가 이어졌다는 후문이다.

G마켓이 28일 공식 유튜브를 통해 공개한 티저 영상은 H.O.T.가 2000년도 예능 프로그램에서 최초로 관객 1만명 모집에 성공했던 '게릴라 콘서트'의 명장면을 재현했다. 멤버 다섯명이 무대에서 안대를 풀며 광고모델 확정을 확인하는 장면으로 각색했다.


본편 영상은 다음 달 1일 G마켓 유튜브와 인스타그램을 통해 공개할 예정이다. H.O.T.의 역대 히트곡에 설 빅세일 특가 상품을 유쾌하게 담아 소개할 예정으로 총 7편의 영상으로 공개한다.


G마켓 관계자는 "설 빅세일이 G마켓의 전사적인 역량을 집중하는 빅프로모션인 만큼, 그에 걸맞은 모델로 H.O.T.를 발탁하게 됐다"며 "팬들은 물론 G마켓 고객에게 H.O.T.의 색다른 모습을 통해 설 빅세일의 차별화된 혜택을 담은 강렬한 메시지를 전달할 수 있을 것"이라고 설명했다.

한편, G마켓은 릴레이로 진행하는 광고 캠페인을 통해 매회 파격적인 모델과 콘셉트를 선보이며 화제를 모으고 있다. H.O.T.는 해당 광고 캠페인의 10번째 모델이다. 앞서 김경호, 박완규, 체리필터, 설운도, 환희, 민경훈, 김종서, 에일리, 자우림 등이 모델로 참여한 바 있다. 현재 해당 광고 캠페인의 누적 조회 수는 1억5000만뷰를 초과 달성 중이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
