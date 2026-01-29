코스맥스, 美 타임지 선정 '2026 세계 최고 지속가능 성장기업' 선정

전 세계 500대 기업 선정

韓 기업 중 6위…재무 건전성과 지속가능성 동시 입증

글로벌 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스는 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 '2026 세계 최고 지속가능 성장기업 톱 500'에 선정됐다고 29일 밝혔다.

타임지는 매년 글로벌 시장조사 기관 스태티스타와 함께 ESG 성과를 종합적으로 분석해 상위 500개 기업 명단을 발표하고 있다. 전 세계 4000개 이상 기업을 대상으로 매출 성장률, 재무 안정성, 환경 영향성 등을 포괄적으로 분석하고 있다.

코스맥스는 이번 평가에서 상위 8% 수준인 346위를 기록하며 처음으로 500위 안에 진입했다. 특히 명단에 든 한국 기업 23곳 중 6위를 차지했다. 또 전 세계 화장품 업종 내에서 10위를 기록하며 한국 뷰티 산업의 위상을 높였다.

코스맥스는 이번 선정에 따라 강력한 재무 건전성 유지와 함께 지속 가능한 발전 부문에서 뛰어난 성과 창출을 국제적으로 인정받게 됐다.

코스맥스는 고객사, 이해관계자와 함께 글로벌 공동의 해결과제인 UN SDGs(지속가능 개발목표)달성에 기여하고 있다. 뷰티·건강사업 혁신을 통해 인류에게 지속가능한 삶의 가치를 제공하는 친환경 글로벌 기업이 되겠다는 ESG경영철학도 수립했다. 이에 ▲친환경 연구기술력 선도 ▲탄소중립 사업장 운영 ▲지속가능한 공급망 구축 ▲안전·인권 경영 ▲상생 경영 ▲준법 경영 등을 주요 실천전략으로 정하고 ESG경영을 실현해 왔다.

특히 지난해 '2050 탄소중립 로드맵'을 수립해 환경경영체계를 고도화하고, TCFD(기후변화 관련 재무 정보공개 협의체) 보고서를 발간하는 등 기후 변화 대응에 적극적으로 나서고 있다. 아울러 공시 투명성 강화와 글로벌 스탠다드에 부합하는 인권 경영 및 공급망 관리 체계를 확립하여 공급망 리스크를 최소화하는 데 주력해 왔다.

전 임직원을 대상으로 윤리 교육도 강화해 투명한 기업 문화를 조성하고, 협력사와의 상생 프로그램을 확대하는 등 사회적 책임 이행에도 앞장서고 있다.

코스맥스 관계자는 "타임지 선정 세계 최고 지속가능 성장기업 선정은 코스맥스가 추구해 온 재무적 성장과 ESG 경영의 조화가 글로벌 무대에서 인정받은 결과"라며 "앞으로도 전 세계 4500여개 고객사와 함께 지속 가능한 뷰티 생태계를 구축하고, 투명하고 신뢰받는 기업으로서 책임을 다할 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



