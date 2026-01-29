토스 '페이스페이' 가입자 200만명 돌파

두 달 반 만에 100만명 신규 유입

토스가 얼굴 인식 기반 결제 서비스 '페이스페이' 누적 가입자 수가 200만명을 넘어섰다고 29일 밝혔다.

페이스페이는 일상 결제 수단으로 빠르게 자리잡으며 지난달 월간활성이용자수(MAU)가 전월 대비 180% 이상 증가했다. 누적 가입자 수가 200만명을 넘어선 것은 지난해 9월 정식 출시 이후 약 5개월 만의 기록이자, 누적 가입자 100만명을 돌파한 지 두 달 반 만이다.

서비스 충성도가 높은 '헤비 유저'층도 빠르게 형성되고 있다. 가장 활발하게 페이스페이를 사용한 고객은 실결제일 기준 하루 평균 8.08회 결제했으며, 지금까지 누적 300회 이상 결제한 것으로 집계됐다. 카페, 식당, 편의점 등에서 생활 밀착형 결제 수단으로 정착하고 있는 모습이다.

별도 기기 없이 단말기를 바라보는 것만으로 1초 이내 결제가 완료되는 사용자경험(UX)이 편의성을 중시하는 소비자 니즈에 부합했다는 평가가 나온다. 아울러 개인정보보호위원회의 '사전적정성 검토' 통과와 위변조 방지 기술(Liveness) 탑재 등 토스가 구축한 보안 체계가 서비스 도입의 심리적 장벽을 낮추는 데 기여했다.

토스 관계자는 "가입자 200만 돌파와 MAU의 가파른 상승은 페이스페이가 신기술을 넘어 하나의 결제 습관으로 자리 잡았음을 의미한다"며 "앞으로도 사용처 확대는 물론 결제 과정 전반의 사용자 경험을 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



