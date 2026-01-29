본문 바로가기
데이터로 여는 日 음악시장…'코리아 뮤직 데이터 서밋' 2월6일 개최

이이슬기자

입력2026.01.29 08:15

SM·JYP·YG 등 기획사 참여

루핀더 싱 워너뮤직 재팬 전략 & 인사이트 시니어 디렉터. 크리에이터스네트워크 제공

글로벌 음악 데이터 분석 기업 루미네이트와 크리에이터스네트워크가 다음 달 6일 오전 9시 서울 코엑스 케이타운포유에서 '2026 코리아 뮤직 데이터 서밋'을 연다고 29일 밝혔다.


이번 서밋은 '공명: 음악으로 국경을 잇다'를 주제로 내걸었다. 데이터에 근거해 일본 음악 시장 진출을 위한 현실적인 전략을 모색하는 자리다.

프로그램은 데이터 인사이트를 실제 사업 전략으로 연결하는 4개 세션으로 진행된다. 루미네이트의 시장 분석을 시작으로 일본 현지 연사들이 시장 구조와 소비 특성을 짚는다. 크리에이터스네트워크는 현지화 전략과 실행 모델을 공유한다.


루미네이트가 발표한 '2025 연말 음악 리포트'를 보면 한국 아티스트의 글로벌 스트리밍 수출 비중은 세계 4위다. 특히 일본 '슈퍼팬'은 일반 대중보다 해외 음악을 듣는 비중이 36%가량 높다. 서밋은 이런 데이터를 지표 삼아 일본 시장의 특성을 분석하고 국내 레이블이 성과를 낼 구체적인 계획을 제시한다.


핵심 세션 연사로는 루핀더 싱 워너뮤직재팬 시니어 디렉터가 나선다. 싱 시니어 디렉터는 DAZN Group 일본 법인과 라쿠텐 등에서 데이터 전략을 이끈 전문가다. 그는 일본 시장의 구조적 특성과 슈퍼팬의 소비 패턴을 데이터 관점에서 풀어낼 계획이다.

행사에는 SM·JYP·YG엔터테인먼트 등 국내 50여개 기획사의 실무진이 참석한다. 주최 측은 "일본은 케이팝의 글로벌 확장을 가늠할 가장 현실적인 시험대"라며 "이번 서밋이 감이 아닌 데이터로 의사결정을 내리는 실질적인 기준점이 되길 기대한다"고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
