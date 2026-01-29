韓 특허출원 年 26만건 돌파…"역대 최다"

국내 특허출원이 사상 처음으로 26만건을 넘어섰다. 특허출원 26만건을 달성한 국가는 세계적으로 일본(1984년), 미국(1999년), 중국(2008년) 그리고 한국(2025년) 등 4개 국가에 그친다. 이는 국내 기업의 지속적인 혁신 노력을 보여주는 사례다. 기업 스스로 국제적 특허분쟁 환경에서 지식재산 경쟁력 확보에 공을 들이고 있음을 시사한다.

지식재산처 제공 AD 원본보기 아이콘

29일 지식재산처에 따르면 지난해 국내 특허출원은 총 26만797건으로 전년(24만6245건) 대비 5.9% 상승했다. 특허출원 26만건 달성은 2013년 20만건을 넘긴 후 12년 만의 성과로 역대 최다 기록이다. 국내 특허출원 규모는 2024년 중국, 미국, 일본에 이어 세계 4위를 차지했고 지난해도 같은 순위를 유지할 것으로 예측된다. 특허출원 부문에서 한국이 명실공히 선진국 반열에 안착했다는 분석이다.

지난해 특허출원 출원인 유형별로는 전년 대비 개인 15%, 중견기업 13.7%, 대기업 5.6%, 중소기업 4.6% 등의 증가율을 나타냈다. 모든 출원인 유형에서 특허출원이 고르게 늘어난 것이다.

산업별 특허출원 현황(출원서 기술분류 기간이 2개월가량 소요돼 지난해 1~10월 누적을 기준으로 집계)에서는 인공지능(AI)과 양자 기술 등 ICT(Information & Communications Technology) 분야의 특허출원 증가가 두드러졌다. 지난해 1~10월 이 분야에서는 총 2만7033건의 특허가 출원됐다. 전년 동기 대비 증가율은 21.1%다.

ICT 분야의 특허출원 증가는 국내 기업이 AI 대전환 시기를 기회로 인식, AI와 양자 기술 등 첨단산업 분야를 중심으로 치밀한 특허전략을 수립한 결과로 해석된다.

같은 기간 이차전지 분야 특허출원도 1만624건을 기록하며 전년 대비 14.4%의 증가율 나타냈다. 이 분야 특허출원은 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 이차전지 대표 3개사(대기업)를 중심으로 특허출원이 늘어났다.

한국 국적 출원인의 IP5 해외 특허출원 현황. 지식재산처 제공 원본보기 아이콘

국내 기업의 해외 특허출원도 증가했다. 지난해 1~9월 국내 기업이 선진 5개 지식재산관청(미국·중국·한국·일본·유럽)에 출원한 특허는 총 6만7025건으로 전년 동기(5만6989건)보다 17.6% 증가했다.

이중 미국에 출원한 특허는 3만2976건(17.6%)으로 한국을 제외한 주요 4개국 중 가장 높은 비중을 차지했다. 중국은 1만6621건이 특허출원 돼 전년 동기(9645건) 대비 72.3% 증가율을 기록했다. 특허출원 증가율로는 중국이 단연 최대다.

정재환 지재처 지식재산정보국장은 "불안정한 국제 정세에도 AI·양자 기술 등 첨단산업 분야를 중심으로 국내 기업의 특허출원이 증가한 것은 매우 긍정적"이라며 "지재처는 올해도 국내 기업의 해외 특허 확보를 뒷받침하기 위해 지원을 한층 더 강화할 방침"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>