고환율 장기화시 원·부자재 수입 中企 대출 만기연장 검토

중기부, '고환율 애로점검 간담회' 진행



정부가 고환율 장기화 시 피해가 발생할 원·부자재 수입 중소기업·소상공인의 정책자금 대출 만기 연장 등을 검토하기로 했다.

중소벤처기업부는 29일 고환율로 인한 중소기업 현황을 점검하고 대응 방안을 논의하기 위해 중소기업정책실장 주재로 '중소기업·소상공인 고환율 애로점검 간담회'를 진행했다. 중기부는 지역 수출 중소기업의 애로상담 창구인 15개 지역 수출지원센터를 통해 고환율 애로 등을 상담하고 있으며, 그간 수출지원센터로 접수된 환율 애로를 분석한 결과 '원부자재 수입 비용 증가', '물류·보험비 상승'으로 인한 어려움이 대다수인 것으로 나타났다.

이번 간담회 참석 기업들의 대다수는 원부자재 가격 상승이 곧바로 제조원가와 판매가격 상승으로 이어지면서 경영 부담이 가중되고 있다고 호소했다. 특히 고환율 상황에서는 원부자재 대량 구매를 망설이는 경우도 있다는 의견이 나왔다.

간담회 논의 결과를 바탕으로 중기부는 고환율 상황 장기화로 중소기업과 소상공인이 상환 여력이 부족한 상황에 대응할 수 있도록 정책자금의 대출 상환 만기 연장을 검토할 예정이다. 또 그간 수출기업 중심의 환리스크 정책 지원을 원부자재를 수입하는 내수 중소기업 및 소상공인으로 확대하기로 했다.

환율 변동분을 반영하는 '납품대금 연동약정 컨설팅'을 통해 수입 원자재의 연동약정 체결도 확산할 계획이다. 환율 변동분을 납품 대금에 반영하면 수입 원자재 활용 중소기업이 경영 부담을 덜 수 있다. 연동 우수기업에 대해서는 수위탁 직권조사 면제 등 인센티브를 확대할 계획이다.

박용순 중기부 중소기업정책실장은 "고환율에 따른 중소기업, 소상공인의 애로를 항상 청취하면서 환율 피해를 극복하고 대응 역량을 높일 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.





