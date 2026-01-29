본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경제

테슬라, 4분기 실적 '서프라이즈'…연간 매출은 첫 감소

유현석기자

입력2026.01.29 08:29

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

테슬라가 지난해 4분기 시장 전망치를 상회하는 실적을 기록했지만 연간 기준 처음으로 매출이 감소했다. 차량 판매 둔화가 실적에 부담으로 작용했다.

테슬라, 4분기 실적 '서프라이즈'…연간 매출은 첫 감소
AD
원본보기 아이콘

28일(현지시간) 테슬라가 발표한 2025년 4분기 실적 보고서에 따르면 매출액은 249억달러, 주당순이익(EPS)은 0.50달러를 기록했다. 지난해 동기 대비 각각 3%, 17% 감소다.


부진한 실적이었지만 시장 기대치를 상회한 성과였다. 금융정보업체 LSEG가 집계한 월가의 평균 전망치는 매출액이 247억9000만달러, EPS가 0.45달러였다.

또한 영업이익은 14억달러, 순이익(일반회계기준)은 8억4000만달러로 각각 11%, 61% 줄었다. 영업이익률은 전년 동기보다 0.5%포인트 떨어져 5.7%를 기록했다.


세부적으로 자동차 부문 매출은 177억 달러로 11% 감소했다. 반면 에너지 생산 및 저장 부문과 서비스 및 기타 매출은 38억달러와 34억달러로 각각 25%, 18% 증가했다.


연간기준으로는 처음으로 매출액이 감소했다. 지난해 매출액은 948억달러로 전년 대비 3% 감소했다. 자동차 부문 매출액이 695억달러로 10% 줄었다.

이와 함께 테슬라는 지난 16일 머스크 최고경영자(CEO)의 인공지능 스타트업 xAI에 약 20억달러를 투자하는 계약을 체결했다고 밝히기도 했다.


테슬라는 이번 투자에 대해 "테슬라는 AI를 물리적 세계(physical world)로 가져오는 제품과 서비스를 만들고 있다"며 "이번 계약은 테슬라가 AI 제품과 서비스를 물리적 세계에 대규모로 개발·적용하는 역량을 강화하는 것을 목표로 한다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

빵은 다이어트의 적?…이러면 더 건강하게 먹을 수 있다

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기