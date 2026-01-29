본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광진구, 작년 6570개 일자리 창출…목표 109% 달성

김민진기자

입력2026.01.29 07:56

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

126개 사업 운영…고용보험 가입자도 증가

서울 광진구(구청장 김경호)가 지난해 6570개의 일자리를 창출하며 당초 목표를 9.5% 초과 달성했다고 29일 밝혔다.

김경호 광진구청장이 공공일자리사업 참여자 교육에서 인사말을 하고 있다. 광진구 제공.

김경호 광진구청장이 공공일자리사업 참여자 교육에서 인사말을 하고 있다. 광진구 제공.

AD
원본보기 아이콘

광진구는 지난 한 해 동안 25개 부서에서 126개 일자리 사업을 운영해 목표(6000명) 대비 109.5%에 달하는 일자리를 제공했다. 동행일자리(공공근로), 광진 행복일자리, 청년일자리, 어르신·장애인 일자리 등 공공 분야 직접일자리가 주를 이뤘다.


이는 민선 8기 경제활력 분야 공약에 따른 것으로, 구는 2022년부터 2026년까지 매년 6000명씩 총 3만명의 공공 일자리 창출을 목표로 하고 있다.

민간 부문 고용도 개선됐다. 지난해 고용보험 피보험자 수는 6만6500명으로 전년 대비 0.5% 증가했다. 구는 일자리센터를 중심으로 찾아가는 맞춤형 취업 컨설팅, 취업역량 강화 교육, 일자리 박람회 등을 운영했다. 또 인생이모작 지원사업과 사회공헌일자리 발굴을 통해 장년층의 재취업도 지원했다.


김경호 광진구청장은 "앞으로도 민생경제를 안정화하고 지역 실정과 수요에 맞는 일자리 정책을 지속적으로 발굴해 양질의 일자리를 확대하겠다"며 "구민들이 실질적으로 체감할 수 있는 고용 환경을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"휴가비 20만원 줬더니 88만원 썼네"…79만명 2830억 소비

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기