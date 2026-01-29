배우 배두나, 베를린영화제 심사위원 위촉

거장 빔 벤더스 감독 등과 황금곰상 선정

홍상수·정지영 신작 등 한국영화 세 편 초청

배우 배두나가 세계 3대 영화제로 꼽히는 베를린국제영화제의 경쟁 부문 심사위원으로 위촉됐다.

베를린영화제 집행위원회는 28일(현지시간) 배두나를 포함한 제76회 영화제 심사위원단 명단을 발표했다. 한국 영화인이 이 영화제 심사위원을 맡는 건 2006년 배우 이영애, 2015년 봉준호 감독에 이어 역대 세 번째다.

올해 심사위원단은 '파리, 텍사스', '베를린 천사의 시'로 잘 알려진 독일의 거장 빔 벤더스 감독이 이끈다. 배두나는 레이널도 마커스 그린(미국) 감독, 민 바하두르 밤(네팔) 감독 등 세계적 영화인들과 함께 영화제의 최고 영예인 황금곰상을 비롯해 은곰상 등 주요 부문 수상작을 선정한다.

내달 12일부터 22일까지 열흘간 펼쳐지는 이번 영화제에선 전 세계 거장들의 신작 스물두 편이 황금곰상을 두고 치열한 경합을 벌인다. 한국 영화는 경쟁 부문에 한 편도 이름을 올리지 못했다. 대신 홍상수 감독의 신작 '그녀가 돌아온 날'이 파노라마 부문에서, 정지영 감독의 '내 이름은'이 포럼 부문에서 각각 소개된다. 신예 유재인 감독의 장편 데뷔작 '지우러 가는 길'도 성장 영화를 조명하는 제너레이션 14플러스 부문에 초청됐다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



