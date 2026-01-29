본문 바로가기
[날씨]전국 대체로 '맑음'…제주도는 눈·비 소식

장희준기자

입력2026.01.29 07:21

목요일인 29일은 전국이 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 오전까지 충남 서부와 전라 서해안에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.


오후부터 밤 사이 제주도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 제주도 산지 1∼5㎝, 제주도 중산간 1㎝ 미만이다. 예상 강수량은 제주도 5㎜ 안팎이다.

연일 계속되는 강추위에 세상이 꽁꽁 얼어붙고 있다. 21일 서울 여의도 한강변에 얼음이 얼어있다. 윤동주 기자

연일 계속되는 강추위에 세상이 꽁꽁 얼어붙고 있다. 21일 서울 여의도 한강변에 얼음이 얼어있다. 윤동주 기자

당분간 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎을 보이면서 매우 춥겠다. 바람도 강해 체감온도는 더 낮겠다. 낮 최고기온은 -3∼7도로 예보됐다.


이날 오전 5시 기온은 서울 -8.3도, 인천 -7.6도, 수원 -7.7도, 춘천 -12.5도, 강릉 -4.2도, 청주 -6.0도, 대전 -6.9도, 전주 -6.7도, 광주 -4.5도, 제주 1.7도, 대구 -3.3도, 부산 -2.6도, 울산 -2.9도, 창원 -2.6도 등이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
