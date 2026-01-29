[날씨]전국 대체로 '맑음'…제주도는 눈·비 소식

목요일인 29일은 전국이 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 오전까지 충남 서부와 전라 서해안에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

오후부터 밤 사이 제주도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 제주도 산지 1∼5㎝, 제주도 중산간 1㎝ 미만이다. 예상 강수량은 제주도 5㎜ 안팎이다.

연일 계속되는 강추위에 세상이 꽁꽁 얼어붙고 있다. 21일 서울 여의도 한강변에 얼음이 얼어있다.

당분간 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎을 보이면서 매우 춥겠다. 바람도 강해 체감온도는 더 낮겠다. 낮 최고기온은 -3∼7도로 예보됐다.

이날 오전 5시 기온은 서울 -8.3도, 인천 -7.6도, 수원 -7.7도, 춘천 -12.5도, 강릉 -4.2도, 청주 -6.0도, 대전 -6.9도, 전주 -6.7도, 광주 -4.5도, 제주 1.7도, 대구 -3.3도, 부산 -2.6도, 울산 -2.9도, 창원 -2.6도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



