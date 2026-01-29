'베시 어워드' 김재덕 안무가 "레퍼토리 양성 위한 지원도 필요"

"'일무'가 이렇게 상을 받은 뒤에도 과연 이 작품이 레퍼토리로 자리 잡을 수 있을지 의문이 든다."

'뉴욕 댄스 앤드 퍼포먼스 어워드(베시 어워드)'에서 최우수 안무가·창작자 부문을 수상한 '일무'의 김재덕 안무가는 28일 세종문화회관에서 열린 수상 기념 기자간담회에서 마지막으로 하고 싶은 말을 묻자 이같이 답했다.

김 안무가는 "외람된 말일 수 있지만"이라며 조심스럽게 말을 이었다. 그는 "문화재단 등에 공연예술 지원을 신청하면 '그동안 충분히 지원을 받았다'는 이유로 거절당하는 경우가 있다"며 "레퍼토리 작품으로 양성하지 않는 것"이라고 말했다. 김 안무가는 "레퍼토리 작품 양성을 위한 지원도 필요하다"고 강조했다.

정구호 연출, 정혜진 안무가, 김성훈 안무가, 김재덕 안무가, 안호상 세종문화회관 사장이 28일 세종문화회관에서 열린 서울시무용단 '일무' 베시 어워드 수상 기념 기자간담회에서 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 세종문화회관]

레퍼토리란 공연예술 작품이 일회성 무대에 그치지 않고, 장기간에 걸쳐 여러 차례 공연되는 것을 의미한다. 무용은 대중성이 상대적으로 낮은 장르인 만큼 후원 없이는 지속적인 공연이 쉽지 않다. 후원 기관 입장에서는 특정 작품에 후원이 집중되는 것을 막기 위해 여러 작품을 고르게 지원하지만, 이 같은 방식이 오히려 완성도 높은 작품이 계속 무대에 오를 기회를 잃게 만들 수 있다는 점을 김 안무가는 언급한 것이다.

일무의 정구호 연출은 "SK그룹의 문화예술 후원이 없었다면 일무는 결코 만들어질 수 없는 공연이었다"고 말했다.

일무는 국가무형문화재 제1호이자 유네스코 세계인류무형유산인 '종묘제례악'의 의식무를 현대적 감각으로 재해석한 작품으로, 2022년 초연됐다. 2023년에는 미국 뉴욕 링컨센터에서 사흘간 공연돼 전 회차 전석 매진을 기록하며 주목받았다. 일무는 링컨센터가 주최한 '썸머 포 더 시티(Summer for the City)' 축제 기간 중 마련된 '코리안 아츠 위크' 프로그램의 일환으로 무대에 올랐다. SK그룹은 썸머 포 더 시티의 주요 후원사 중 하나였다.

안호상 세종문화회관 사장은 "베시 어워드 수상은 2023년 7월 링컨센터 공연이 있었기에 가능했다"며 "당시 축제 예산의 상당 부분을 SK가 후원했다"고 설명했다.

정구호가 연출하고 정혜진, 김성훈, 김재덕이 안무한 일무는 현지시간으로 지난 20일 미국 뉴욕에서 열린 베시 어워드에서 최우수 안무가·창작자 부문을 수상했다. 한국 국공립 예술단체의 작품이 베시 어워드를 받은 것은 일무가 처음이다.

일무는 주인공 역할을 하는 특정 무용수 없이 군무로만 구성된 작품으로, 무대에 오르는 무용수만 64명에 달한다. 여느 무용 작품보다 규모가 커 제작 부담도 크다. 안호상 사장은 "프랑스 파리의 한 무용 감독이 일무 영상을 보고 공연을 희망했지만, 제작 규모가 커 확답을 주지 못하고 있는 상황"이라고 전했다.

'일무'의 정혜진 안무가가 28일 세종문화회관에서 열린 '베시 어워드' 수상 기념 기자간담회에서 소감을 말하고 있다. [사진 제공= 세종문화회관]

정구호 연출과 안무가들은 일무가 한국무용을 기반으로 한 작품이라는 점에 의미를 뒀다.

정 연출은 "베시 어워드 한국 최초의 수상이 한국무용 작품으로 이뤄졌다는 점이 가장 기쁘다"며 "동양의 고요함과 서양의 동적인 요소가 묘하게 결합된 작품이라고 생각한다"고 말했다.

정혜진 안무가는 "한국무용을 하는 사람으로 한국무용이 발레나 현대무용에 비해 덜 사랑받는다는 생각을 늘 해왔다"며 "한국무용이 더 강력하게 사랑받는 장르로 빛날 수 있기를 바라고 많은 관객이 함께 즐길 수 있는 한국 무용 작품을 만들고 싶다"고 밝혔다.

안호상 사장은 "한국의 전통에 기반한 순수 창작 무용이 세계적으로 인정받는 계기가 됐다"며 "전통을 훼손하는 것 아니냐는 우려와 논란도 있었지만, 그 과정을 견디고 여기까지 올 수 있었던 것은 결국 관객의 지지가 있었기 때문"이라고 말했다.





