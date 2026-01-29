본문 바로가기
성남시, 설 맞이 전통시장 28곳 '민·관 합동 안전점검' 실시

이종구기자

입력2026.01.29 06:51

소방·전기 분야 유관기관 합동점검
상인회 주도 자체 점검 병행

경기 성남시(시장 신상진)는 설 명절을 앞두고 시민들이 안심하고 전통시장을 이용할 수 있도록 오는 30일까지 지역 전통시장 28개소를 대상으로 안전점검을 실시한다고 29일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공

성남시청 전경. 성남시 제공

이번 점검은 겨울철 기온 하강으로 인한 화재 위험과 설 명절을 앞둔 유동 인구 증가에 대비해 각종 안전사고를 사전에 예방하기 위한 조치다.


시는 점검의 실효성을 높이기 위해 지역 전통시장 28개소를 대상으로 관할 소방서와 한국전기안전공사 등 분야별 유관기관이 참여하는 합동점검반을 편성해 현장 점검을 진행한다. 이와 함께 시장별 관리 주체인 상인회 중심의 자체 점검도 병행해 자율적인 안전관리 문화를 확산해 나갈 계획이다.

점검반은 △위기상황 대응 매뉴얼과 비상연락체계 구축 등 안전관리 체계 △소화기, 화재알림시설, 대피로 확보 여부 등 소방 분야 △전기·가스 관련 개별법 준수 여부 등 시설 관리 분야를 중심으로 점검을 실시할 예정이다.


점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 개선하고, 현장 조치가 어려운 사항은 관리 주체에 통보해 보수·보강이 이뤄지도록 지속적으로 관리할 방침이다.


성남시 관계자는 "유관기관과의 협력은 물론 상인들의 자발적인 점검 참여가 안전한 전통시장 조성의 핵심"이라며 "시민들이 즐겁고 안전한 설 명절을 보낼 수 있도록 빈틈없는 점검을 통해 안전사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
