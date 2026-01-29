본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[단독]한화에어로, 드론 신호교란 방지 기술 전력화 가시화

서믿음기자

입력2026.01.29 11:12

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항재밍 항법 솔루션 사업 준비
'LAGNAS로 상표출원
드론 무력화 핵심 대응 수단
'軍 주관 성능시험 마쳐"

한화에어로스페이스가 드론 및 무인체계용 초소형 항재밍 항법 솔루션을 개발하고 관련 상표를 출원하며 사업화 단계에 들어갔다. 항재밍은 위성항법시스템(GNSS) 신호 교란 상황에서도 위치와 항법 정보를 유지하는 기술로, 우크라이나 전쟁 이후 드론 무력화의 핵심 대응 수단으로 부상하고 있다.

사진은 한화에어로스페이스가 개발중인 드론. 사진은 기사와 직접 관련이 없음. 한화에어로스페이스 제공.

사진은 한화에어로스페이스가 개발중인 드론. 사진은 기사와 직접 관련이 없음. 한화에어로스페이스 제공.

AD
원본보기 아이콘

29일 지식재산권 정보시스템에 따르면 한화에어로스페이스는 최근 'LAGNAS'라는 명칭으로 국내 상표를 출원했다. 지정 상품에는 드론용 항법장치와 항재밍 항법장치, 관성항법장치(IMU), 항법시스템용 소프트웨어 등 항법·항재밍 관련 품목이 포함됐다. 단순한 기술명이 아니라 항재밍 솔루션을 하나의 제품군이자 브랜드로 운용하려는 구상으로 해석된다.


LAGNAS는 한화에어로스페이스가 유도탄과 차량용으로 축적해 온 항재밍 기술을 드론과 무인항공기(UAV), 무인항공시스템(UAS) 환경에 맞게 소형화한 시스템이다. GNSS 신호가 교란되거나 수신이 어려운 상황에서도 드론이 위치와 방향을 인식하며 비행을 이어갈 수 있도록 설계됐다.

한화에어로스페이스 관계자는 "2020년부터 유도탄과 차량용 항재밍 기술을 개발해 2021년 군 성능평가와 납품을 진행한 경험을 바탕으로 드론과 무인체계용 초소형 항재밍 시스템을 개발했다"며 "LAGNAS는 2024년부터 군 주관 성능시험을 거쳐 올해 상반기 성능입증을 마쳤다"고 말했다.


이번 상표 출원은 연구개발 단계를 넘어 사업화 국면으로 진입했음을 보여주는 신호로 해석된다. 방산 업계에서는 통상 성능입증 이후 양산, 전력화, 수출을 염두에 둔 단계에서 제품명과 브랜드를 정리하는 경우가 많다.


우크라이나 전쟁 이후 GNSS 재밍이 드론 무력화의 핵심 수단으로 활용되면서, 항재밍 기술은 저가·대량 운용되는 무인체계의 필수 요소로 자리 잡고 있다. 기존의 대형 무기체계 중심 항재밍 장비와 달리, 드론에 탑재 가능한 경량·저가 솔루션에 대한 수요도 빠르게 증가하는 추세다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기