본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

파월 美 연준의장 "통화정책 정치화돼선 안돼"…연준 독립성 강조(상보)

이현우기자

입력2026.01.29 05:41

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
AP연합뉴스

AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장은 28일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 가진 기자회견에서 Fed의 독립성을 강조했다. 다만 자신을 향한 최근 미 법무부의 형사기소 시도 및 거취문제에 대해서는 언급을 삼가며 신중한 태도를 유지했다.


파월 의장은 이날 기자회견에서 "선출직 정치인들이 중앙은행의 통화정책 결정에 직접적인 통제권을 갖지 않도록 하는 중앙은행 독립성은 국민들을 위한 제도"라며 "통화정책이 선거기간 동안 정치적으로 유리하게 사용되면 중앙은행은 신뢰성을 유지하기 어려울 것"이라고 지적했다. 트럼프 행정부의 금리인하 압박과 공세에 대해 우회적으로 비판한 발언으로 풀이된다.

이어 리사 쿡 연준 이사에 대한 트럼프 행정부의 해임 시도와 관련한 연방대법원 심리에 직접 참석한 배경에 대해서도 분명한 입장을 밝혔다. 그는 "이 사건은 아마도 연준 113년 역사상 가장 중요한 법적 사건일 것"이라며 "왜 참석하지 않았는지 설명하기가 더 어렵다고 생각했다"고 밝혔다.


다만 자신을 둘러싼 미국 법무부의 형사기소 시도 및 거취문제에 대해서는 말을 아꼈다. 그는 앞서 미 법무부가 Fed 청사 건물 개보수 문제와 관련해 대배심에 출석하라는 소환장을 보낸 것과 관련해 "11일 발표한 성명을 참조하면 된다"며 "거기서 더 부연하거나 반복해 언급할 내용이 없다"고 밝혔다. 앞서 파월 의장은 11일 공개성명을 통해 법무부의 대배심 출석 소환장이 Fed 독립성에 전례없는 위협이라고 비판한 바 있다.


이와함께 오는 5월 Fed 의장직 임기 종료 후에도 Fed 이사 잔여임기를 지속할 지에 대한 질문에 대해 "그 사안에 대해서는 오늘 할 얘기가 없다"고 잘라 말했다. 파월 의장의 의장직 임기는 오는 5월 종료되지만, 연준 이사로서의 임기는 2028년 1월31일까지다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기