美 연준, 올해 첫 FOMC서 금리 동결…친트럼프 이사들 동결 반대(상보)

미 연방준비제도(Fed)가 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 동결했다. 지난해 3차례 이어졌던 금리인하 사이클에 제동이 걸렸다.

28일(현지시간) Fed는 FOMC를 열어 미국 기준금리를 현재 수준인 3.5~3.75%로 유지한다고 결정했다. 지난해 9월 이후 3회 연속 금리 인하 이우 동결 결정을 내린 것이다. 연준의 이번 동결 결정으로 한국(2.50%)과 미국의 금리 차는 1.25%포인트를 유지하게 됐다.

시장에서는 이미 Fed의 금리동결이 예측되고 있었다. 앞서 지난해 12월 FOMC에서 제롬 파월 Fed 의장이 "기준금리가 중립금리로 추정되는 범위 안에 있다"며 동결을 시사한 바 있다. 다만 이번 동결 결정에는 Fed 위원 중 10명이 찬성했고, 친 트럼프 성향으로 알려진 스티븐 마이런, 크리스토퍼 월러 이사가 금리인하를 주장하며 반대했다.

Fed는 성명서를 통해 "일자리 증가는 여전히 낮았고, 실업률은 어느 정도 안정화 조짐을 보이고 있다"며 "인플레이션은 여전히 다소 높은 수준을 유지하고 있다"고 밝혔다. 이어 "고용과 물가안정이라는 목표 달성을 방해할 위험이 발생할 경우 통화정책 입장을 적절히 조정할 준비가 되어 있다"고 강조했다.





