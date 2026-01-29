근대 건축물서 만나는 '福'의 미학…신세계 '길상만물'展

옛 제일은행 본점서 내달 6일 개막

의식주에 깃든 선조들의 염원·조형미 조명

선조들의 삶에 깃든 '복(福)'과 '길상(吉祥)'의 의미를 현대적 공간에서 되새기는 특별한 전시가 열린다.

국가유산진흥원은 신세계와 함께 다음 달 6일부터 22일까지 서울 중구 신세계백화점 본점 더 헤리티지 뮤지엄에서 전승공예품 특별전 '길상만물(吉祥萬物)-전승공예가 전하는 상서로운 조형과 미학'을 개최한다고 29일 밝혔다.

더 헤리티지 뮤지엄은 서울시 유형문화유산인 '옛 제일은행 본점'을 리모델링한 곳이다. 이번 전시를 통해 근대 경제의 심장에서 선조들의 염원이 깃든 공예품을 품는 그릇이 된다.

기획의 지휘봉은 강재영 맹그로브아트웍스 대표가 잡았다. 2023년부터 3년간 청주공예비엔날레 예술감독을 역임하며 쌓은 감각을 앞세워 공간의 묵직한 서사와 공예의 섬세한 미감을 밀도 높게 엮어낸다.

전시는 '수복강녕(壽福康寧)'과 삶의 기본인 '의식주(衣食住)' 등 네 가지 주제를 축으로 전개된다. 국가무형유산 전승자의 올곧은 기예가 담긴 정통 공예품부터 현대 디자이너와 협업해 실용성을 더한 디자인 상품까지 폭넓게 아우른다. 특히 십장생을 수놓은 의복과 복을 담는다는 의미의 소반, 가족의 평안을 비는 목가구 등은 단순한 사물을 넘어 일상에 길상을 들이려 했던 선조들의 생활 미학을 선명하게 보여준다.

보는 전시를 넘어 복을 기원하는 마음을 직접 체험하는 프로그램도 마련된다. 특히 사전 예약으로 진행되는 복주머니 만들기 체험과 설 연휴 기간(2월 6~10일) 선착순으로 증정되는 민속놀이 꾸러미는 명절의 정취를 한껏 돋울 예정이다.

국가유산진흥원 관계자는 "박물관 진열장 속에 갇힌 유산이 아니라, 대중의 삶 속에서 숨 쉬는 공예의 가치를 확인할 수 있는 계기"라며 "앞으로도 무형유산의 가치가 널리 확산하도록 민관 협력을 지속해서 강화하겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



