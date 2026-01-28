본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

선글라스 쓴 英 총리…마크롱 '탑건' 흉내에 좌중 웃음

임주형기자

입력2026.01.28 21:45

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마크롱 대통령, 댓글로 화답

키어 스타머 영국 총리가 한 행사장에서 선글라스를 착용한 채 등장했다. 앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 선글라스를 흉내 낸 것으로, 행사에 참석한 좌중에 웃음을 안겼다.


선글라스를 착용한 키어 스타머 영국 총리. 틱톡 캡처

선글라스를 착용한 키어 스타머 영국 총리. 틱톡 캡처

AD
원본보기 아이콘

27일(현지시간) 프랑스 일간지 르파리지앵에 따르면, 스타머 총리는 이날 공식 틱톡 계정에 9초 분량의 짧은 영상을 게재했다. 이 영상은 런던 극장에서 진행된 팟캐스트 '정당' 녹화 중 촬영됐다. 스타머 총리는 검은색 탑건 선글라스 차림으로 등장해 영어식 발음으로 "봉주르(Bonjour·안녕하세요)"라고 인사한다. 좌중은 곧 웃음을 터뜨렸다.

영상에는 영화 '탑건' 속 톰 크루즈의 대사인 "토크 투 미 구스(Talk to me goose)"라는 캡션이 달렸다. 구스는 극 중 톰 크루즈가 연기한 주인공 매버릭의 파트너다. 스타머 총리가 인용한 해당 대사는 매버릭이 친구의 죽음 이후 두려움을 잊기 위해 내뱉은 혼잣말이다.


마크롱 대통령은 스타머 총리의 영상에 "포 슈어(For sure·확실히)"라는 댓글을 달아 화답했다. 이 발언은 마크롱 대통령 본인이 지난 다보스 포럼 연설에서 언급한 것으로, 당시 그는 "유럽이 가끔은 확실히(For sure) 너무 느리고, 확실히(for sure) 개혁이 필요하다"고 주장한 바 있다.


스타머 총리가 게재한 합성 이미지. 틱톡 캡처

스타머 총리가 게재한 합성 이미지. 틱톡 캡처

원본보기 아이콘

스타머 총리는 마크롱 대통령의 답변에 또 다른 답글을 달아, 두 사람이 조종사 복장에 탑건 선글라스를 착용한 합성 이미지를 게재하기도 했다.

한편 마크롱 대통령은 다보스 포럼 참석 당시 선글라스를 착용하고 나타난 바 있다. 오른쪽 눈에 실핏줄이 터져 불가피하게 쓴 것으로, 이에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 "강경하게 보이려고 애썼다"고 조롱했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기