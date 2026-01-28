선글라스 쓴 英 총리…마크롱 '탑건' 흉내에 좌중 웃음

마크롱 대통령, 댓글로 화답

키어 스타머 영국 총리가 한 행사장에서 선글라스를 착용한 채 등장했다. 앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 선글라스를 흉내 낸 것으로, 행사에 참석한 좌중에 웃음을 안겼다.

선글라스를 착용한 키어 스타머 영국 총리. 틱톡 캡처 AD 원본보기 아이콘

27일(현지시간) 프랑스 일간지 르파리지앵에 따르면, 스타머 총리는 이날 공식 틱톡 계정에 9초 분량의 짧은 영상을 게재했다. 이 영상은 런던 극장에서 진행된 팟캐스트 '정당' 녹화 중 촬영됐다. 스타머 총리는 검은색 탑건 선글라스 차림으로 등장해 영어식 발음으로 "봉주르(Bonjour·안녕하세요)"라고 인사한다. 좌중은 곧 웃음을 터뜨렸다.

영상에는 영화 '탑건' 속 톰 크루즈의 대사인 "토크 투 미 구스(Talk to me goose)"라는 캡션이 달렸다. 구스는 극 중 톰 크루즈가 연기한 주인공 매버릭의 파트너다. 스타머 총리가 인용한 해당 대사는 매버릭이 친구의 죽음 이후 두려움을 잊기 위해 내뱉은 혼잣말이다.

마크롱 대통령은 스타머 총리의 영상에 "포 슈어(For sure·확실히)"라는 댓글을 달아 화답했다. 이 발언은 마크롱 대통령 본인이 지난 다보스 포럼 연설에서 언급한 것으로, 당시 그는 "유럽이 가끔은 확실히(For sure) 너무 느리고, 확실히(for sure) 개혁이 필요하다"고 주장한 바 있다.

스타머 총리가 게재한 합성 이미지. 틱톡 캡처 원본보기 아이콘

스타머 총리는 마크롱 대통령의 답변에 또 다른 답글을 달아, 두 사람이 조종사 복장에 탑건 선글라스를 착용한 합성 이미지를 게재하기도 했다.

한편 마크롱 대통령은 다보스 포럼 참석 당시 선글라스를 착용하고 나타난 바 있다. 오른쪽 눈에 실핏줄이 터져 불가피하게 쓴 것으로, 이에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 "강경하게 보이려고 애썼다"고 조롱했다.





